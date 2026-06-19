La festa di Santadi 

Videolina ripropone questa sera alle 21 la Festa di Sant’Antonio di Santadi, una delle manifestazioni religiose più antiche della Sardegna: si celebra, pensate, da circa 400 anni. Il fulcro è una processione silenziosa e appassionata lunga 40 chilometri, che porta la statua di Sant’Antonio su un cocchio da Arbus a Guspini. Coinvolto un numeroso gruppo di fedeli a piedi, ma anche cavalieri a cavallo. La processione, preceduta dalla Santa Messa nella chiesa di San Sebastiano ad Arbus, si tiene per le vie del paese fino al Passo Genna e Frongia.

Il commento è stato curato da Ambra Pintore da studio; l’inviato ad Arbus è stato il nostro giornalista Mario Tasca.

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