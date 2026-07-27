La festa di San Lussorio è salva 

Un’intesa raggiunta al fotofinish, se si parlasse di calcio si potrebbe dire che la salvezza è stata conquistata in zona Cesarini. Invece si tratta di San Lussorio e della festa nel cuore di chi vive a Nuraminis. Quest’anno ha rischiato davvero di saltare, non si era costituito il comitato necessario a organizzarla; poi invece parrocchia, associazioni e volontari hanno fatto quadrato e salvato l’appuntamento.

Un lavoro in sinergia che ha dato vita a un nuovo comitato ora al lavoro per organizzare i riti religiosi e civili in onore di “Santu Sciori” in programma fra un mese. I nuraminesi, anche quelli non proprio religiosissimi, tirano un sospiro di sollievo, perché San Lussorio ha la capacità di mettere d’accordo tutti.

Il parroco

Il primo a gioire e salutare con favore la discesa in campo del gruppo di volenterosi è il parroco don Andrea Busia. «La festa religiosa non è mai stata in discussione», premette il sacerdote, che poi definisce «positivo il fatto che alcune persone si siano proposte per organizzare la festa. Ci siamo mossi in ritardo ma faremo tutto quello che il tempo e le risorse ci consentiranno». Anche quest’anno don Andrea guiderà i riti e sovrintenderà all’organizzazione delle celebrazioni: dalla processione che la sera del 20 agosto accompagnerà il simulacro di San Lussorio verso la chiesetta campestre a lui dedicata, al viaggio di ritorno verso la parrocchia previsto il giorno successivo.

I protagonisti

«Davanti alla possibilità che la festa non si facesse ci siamo guardati in faccia e abbiamo preso la decisione: la facciamo noi», sottolinea Gianfranco Cherchi, 60 anni, impegnato nel sociale come presidente dell’Avis locale: «Siamo andati dal parroco e ci siamo proposti. Abbiamo pensato che se la festa fosse saltata anche solo per un anno sarebbe stato difficile riportarla in auge, ed eccoci qua».

Giugno era ai titoli di coda e il gruppo (con Gianfranco Cherchi anche Gavino Sechi e Stefania Contini), incassato il benestare del parroco si è irrobustito di una ventina fra amici, conoscenti e parenti che ha macinato chilometri nella tradizionale questua per raccogliere i fondi e organizzare la festa.

San Lussorio non è il patrono ufficiale (lo è San Pietro), ma quella in suo onore è senza dubbio la ricorrenza più sentita e attesa dai nuraminesi.

«Stiamo avviando tutte le procedure necessarie all’organizzazione », riprende don Andrea Busia. Anche il sindaco Stefano Anni è felice: «Da parte mia c’è il pieno sostegno al comitato. Era veramente un dispiacere pensare che la festa tradizionale potesse subire uno stop».

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