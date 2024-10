La festa di San Giovanni spiegata ai bimbi 

Tanto bella e suggestiva da finire in un libro che sarà distribuito nelle scuole. È una tradizione antichissima quella della festa di San Giovanni che si tramanda da generazioni con i suoi riti e che adesso trova spazio in un volume rivolto ai più piccoli.

Si chiama “Santu Anni de Quartu Sant'Aleni”, realizzato dall’associazione culturale Laras - Suoni e Parole di Sardegna APS, scritto da Giovani Spano con le illustrazioni di Leo Pes e si inserisce nel progetto più ampio “Sa lingua in Quartu”, reso possibile grazie ai fondi regionali. Il volume sarà presentato venerdì 25 ottobre alle 17 nella sala dell’affresco dell’ex Convento in via Brigata Sassari.

Il libro è l’occasione per immergersi in una storia antica, scoprire i riti ancestrali e comprendere il profondo legame tra sacro e profano. Ogni pagina è un ponte che collega il presente con il passato, rivelando i significati più nascosti di una celebrazione che continua a vivere nel cuore della gente. Ed è pronto ad affascinare i bambini anche grazie alle sue illustrazioni che spiegano per fila e per segno tutti i riti. A presentare la serata del 25 ci sarà Lisandra Pinna, presidente di Lars Aps. Con l’autore Giovanni Spano, dialogheranno Gianni Meloni, della compagnia di San Giovanni, Salvatore Sarigu, della cooperativa Sa Bèrtula Antiga, e Nicola Deiana, obriere in carica.

