La festa di Maria Maddalena trasloca all’Istituto salesiano 

Il centro storico di Lanusei perde la festa patronale in onore di Santa Maria Maddalena. I festeggiamenti civili non si terranno in piazza Vittorio Emanuele, all’ombra della cattedrale.

Il motivo sarebbe legato a questioni di sicurezza. Gli eventi principali (l’esibizione del sindaco di Scraffingiu e un concerto di musica sarda) secondo il comitato organizzatore potrebbero attirare troppe persone e piazza Vittorio Emanuele non garantirebbe le condizioni di sicurezza. «La piazza non è in grado di contenere le persone attese per gli eventi che abbiamo organizzato – spiega il presidente del comitato Giorgio Sonis – grazie anche al contributo dei cittadini e degli sponsor che ci sono venuti incontro come non mai».

Nei bar del centro si fanno spallucce: «Accettiamo tutto – dice Fausto Pistis del Bar del Corso – l’importante è che tutto sia fatto per il bene del paese. Per correttezza, se è stato organizzato l’evento noi non organizzeremo nulla. Abbiamo un nostro calendario e pensiamo a quello». Contrario Sergio Cabras, de Il Muretto: «Se la festa patronale si sposta dalla sede naturale, perde la sua credibilità, il suo fascino. Il centro è centro, il fulcro della cittadina». Tonino Lai, del bar La Piazza, è sereno. «Non sopravviviamo grazie alla festa patronale. Se l’evento non può essere fatto in piazza, è giusto che venga spostato».