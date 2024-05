La festa dello sport unisce le generazioni 

Giochi e inclusione, sono stati questi gli ingredienti principali della “Festa dello sport”, organizzata dall’Istituto comprensivo 3 e che ieri ha visto centinaia di bambini protagonisti nel Parco del Popolo Curdo in via Portogallo.

Le attività sportive proposte sono state il motore principale per far partecipare tutti gli alunni e le alunne della scuola a una grande festa insieme ai genitori e ai commercianti della zona, per rafforzare l’alleanza speciale che nel corso degli anni, si è stabilita tra l’istituto scolastico, inteso come comunità educante aperta a tutti e tutte, e il territorio che la ospita.

I bambini si sono cimentati in diversi giochi come “ruba-bandiera”, la corsa con i sacchi, tiro alla fune e altro ancora. Giochi antichi e quasi dimenticati ma che sono ancora in grado di coinvolgere con l’obiettivo di promuovere l’inclusione e l’accettazione di ognuno, «partendo dal presupposto» ha spiegato la dirigente Maria Gabriella Bussu, «che la scuola può essere parte attiva del processo inclusivo, dando gambe al suo ruolo fondamentale di comunità educante aperta al territorio e capace di avere una funzione anche come collante e filo che unisce gli attori principali che operano nel contesto, come appunto, genitori, commercianti e docenti».

