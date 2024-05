La festa delle creatività giovanili continua il suo percorso all’insegna dell’arte, della cultura e dello sport: sino alla fine dell’anno a Cagliari e non solo, giovani rifugiati, giovani con background migratorio e famiglie locali, potranno accedere ad un’ampia offerta di attività. Complessivamente, almeno un migliaio di persone coinvolte in quello che può definirsi il punto di partenza per un inserimento socioeconomico integrale di tutte le persone che cercano nel nostro Paese la possibilità di una nuova vita.

L’iniziativa, sostenuta dall’assessorato regionale del Lavoro, è organizzata dall’associazione Carovana Smi, nella quale Ornella D’Agostino cura la direzione artistica: «Con le attività proposte vogliamo rafforzare il senso di appartenenza sociale ed emotiva dei giovani al contesto culturale in cui vivono». «Allo stesso tempo» prosegue D’Agostino «puntiamo a favorire la loro professionalizzazione, il calo della dispersione scolastica e l’aumento delle opportunità di lavoro».

Sono numerosi i partner che hanno deciso di dare il loro contributo: l’Arcidiocesi di Cagliari, in particolare la Caritas diocesana, Eva Aiollàrt Mediterranee, Colors on Life Phils Odv, Organisation Le coeur sur le main, Società cooperativa sociale Imparis.

Davvero variegata l’offerta per questa festa che, iniziata a gennaio, proseguirà nei prossimi mesi. Si va da “Mappe”, laboratorio di scrittura creativa per tracciare autobiografie in progress, a “Danze in transito”, laboratorio di danza che punta a favorire il dialogo intergenerazionale e la cittadinanza multiculturale.Così come sono eterogenee le nazionalità che collaborano per la buona riuscita delle attività. C’è infatti la possibilità di frequentare il laboratorio multilingue “La torre di Babele”, condotto dall’esperto Bernd Sebastian Kamp, o di partecipare a laboratori ed eventi sulle tradizioni alimentari delle diverse culture, curati dallo chef Gilbert Casaburi.Ma anche lo sport avrà un ruolo importante con allenamenti di calcio tenuti dal calciatore-scrittore ivoriano Mohamed Chidid Gayè ed ospitati nel seminario arcivescovile, o il laboratorio di scacchi tenuti dagli esperti maestri ucraini Oleg e Vladimir Savelev e dal filippino Henry Hamboy.

