La Festa della polizia si celebra al parco 

“Esserci sempre” è il motto della Polizia di Stato, che domani mattina celebra il 173° anniversario dalla sua fondazione. In città lo farà con due distinte cerimonie solenni, alle quali parteciperà la questora, Rosanna Lavezzaro.

Si comincia alle 9.30 all’ingresso principale della Questura, in via Amat, dove si trova la lapide commemorativa sulla quale sono incisi i nomi dei Caduti della Polizia di Stato. La stessa questora Lavezzaro deporrà una corona d’alloro ai piedi della lapide, per onorare le persone in divisa che nel corso degli anni hanno sacrificato la propria vita nelle operazioni di servizio.

La cerimonia più rivolta al pubblico, particolarmente (ma non soltanto) ai familiari di donne e uomini della Polizia di Stato, è invece in programma alle 11.30 nello scenario dei Giardini pubblici, nel largo Giuseppe Dessì. All’incontro parteciperanno le autorità civili, militari e religiose della città.

Durante la cerimonia, come sempre avviene, saranno assegnate le ricompense al personale della Polizia di Stato che si è distinto per particolari meriti nel corso dello svolgimento del servizio.

RIPRODUZIONE RISERVATA