La festa della polizia in trasferta nelle ex caserme Mura a Macomer 

La festa della polizia quest’anno si svolgerà a Macomer. L’appuntamento è per il 10 aprile nei locali del Centro servizi culturali (ex caserme Mura) che ospiterà la cerimonia celebrativa dei 172 anni della fondazione. Il tema sarà “Esserci sempre”.L’evento prevede alle 8 lo schieramento dei reparti di rappresentanza e dei labari dell’Anps nell’atrio della Questura di Nuoro con la deposizione di una corona d’alloro da parte del questore Alfonso Polverino per rendere gli onori ai caduti della polizia, alla presenza del prefetto Giancarlo Dionisi. Alle 10.30 la cerimonia a Macomer con i riconoscimenti al personale che si è distinto per particolari meriti di servizio.

