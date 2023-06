La Festa della Musica e il mito di Orfeo 

È intitolato al mito di Orfeo l’evento organizzato dal Museo archeologico nazionale di Cagliari per la Festa della Musica che si celebrerà domani in tutta Italia. Giunta alla ventinovesima edizione, prevede concerti e performance in tutta la penisola. Testimonial, il jazzista Enrico Rava.

La serata cagliaritana (Ex Regio Museo, in piazza Indipendenza, domani alle 18), contempla un incontro con vari studiosi dedicato alle tracce della presenza del mito di Orfeo a Cagliari, e l’ascolto delle registrazioni del contralto Bernadette Manca di Nissa, raccolte da Franco Masala. Giuseppe Monni racconterà di Gemiliano Deidda, protagonista del suo romanzo “Il corpo della città“ (Mondadori 2015), eclettico personaggio del ‘700 che scoprì il mosaico di Orfeo a Stampace. Maria Antonietta Mongiu illustrerà i rapporti tra Cagliari e la musica testimoniati da vari ritrovamenti archeologici; Felice Todde parlerà dell’Orfeo di Christoph Gluck. Durante la serata si alterneranno letture di Ovidio, Rainer Maria Rilke, Gesualdo Bufalino. L’evento fa parte del progetto “La musa Euterpe nei luoghi della memoria ritrovata“ di Mongiu, Masala e Francesco Muscolino ( f.r.p. ).

