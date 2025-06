La festa della montagna per sant’Antonio da Padova 

Nel santuario in cima alla montagna è iniziata la tradizionale treighina, che accompagna i fedeli fino alla festa solenne del 13 giugno. Si tratta di un'antica devozione popolare che dura tredici giorni, quindi la parte religiosa delle celebrazioni in onore di sant’Antonio da Padova, la festa che coinvolge l’intera città in un momento di partecipazione e di fede. I tredici giorni di preparazione prevedono la celebrazione di riti religiosi nella chiesa campestre al monte e nella parrocchiale San Pantaleo in città. Le funzioni religiose al monte sono organizzate dal comitato di coetanei nati nel 1981, capitanati dal presidente Fabio Porru, ma legati alla società e comitato, che organizza la parte religiosa e civile dei festeggiamenti in città. Per sa treighina, la funzione è celebrata attorno alle ore 19, fino al 13 giugno. Per tradizione è seguita da un rinfresco offerto ai fedeli dal comitato. Particolarmente solenne l’accompagnamento delle bandiere in parrocchia prima della partenza del pellegrinaggio verso il monte, che avverrà il 12 giugno e accompagnerà il simulacro del santo lungo il tragitto tradizionale, per circa 12 chilometri, nel tragitto cosiddetto "Intro 'e montes". Il 13 giugno, giorno della festa, le celebrazioni si svolgeranno al monte. Il 14 il solenne rientro del simulacro in città. (f. o.)

