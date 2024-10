La festa della Mela nel cuore del borgo autentico 

Due giorni tra le prelibatezze del territorio, a spasso per il centro storico. La ventiseiesima sagra della mela, in programma 19 e 20 ottobre, si intreccia quest’anno con la giornata nazionale dei borghi autentici. Gastronomia, tradizioni, musica e divertimento caratterizzeranno il fine settimana ussassese. Si parte sabato dalle 12 con l’apertura degli stand con la musica del duo Mattana e Puddu, alle 15 truccabimbi, alle 16 sfilata del gruppo folk di Lotzorai si chiude alle 22 con i balli in piazza con “Marta e il suo gruppo”. Domenica gli stand saranno aperti dalle 9.30, alle 10.30 appuntamento con il truccabimbi. Alle 11 si esibirà il coro Cantos de Jara di Gesturi. Alle 12 si laboratorio sul miele, e nel pomeriggio ancora tanta animazione per i più piccini con Oscar spidey Shardana. Alle 16 sfileranno con i costumi medievali i membri dell’associazione quartiere Castello di Iglesias e seguirà alle 17, l’esibizione delle maschere Janas e Amaymonaus di Ilbono. Nell’ambito della Sagra, orchestrata da Pro Loco, Comune e in collaborazione con Borghi autentici si terrà il convegno del comitato biodiversità Mela de Ussassa, sabato alle 10 nel centro polifunzionale Cobingiu: “Agricoltura di montagna, biodiversità e fauna selvatica: convivenza e valorizzazione”.

