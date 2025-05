La festa della famiglia ha colorato il parco di S’Olivariu 

Una festa in mezzo alla natura tra giochi, escursioni, attività in nome dell’unità e della condivisione. È stata un successo la Festa della Famiglia che si è svolta a Gonnesa, nel parco di S’Olivariu, organizzata dal Plus di Iglesias in collaborazione con le associazioni, il Centro per la famiglia e la cooperativa La Clessidra. Diverse le attività in cui sono state coinvolte le famiglie partecipanti: in parte impegnate con le Janas nell’escursione alla laveria di Seddas Modditzis, in parte coinvolte nelle attività a S’Olivariu, tra trucca-bimbi, palloncini e Cerchio delle mamme e dei papà. «La famiglia è rifugio dove sentirsi al sicuro – ha detto il sindaco di Gonnesa Pietro Cocco – e coltivare le basi dello stare insieme, è un luogo verso cui indirizzare la sensibilità dei servizi sociali ed educativi». I legami famigliari al centro della festa che ha colorato e animato S’Olivariu. «La natura accentua la connessione tra le persone – ha detto Angela Scarpa, assessora alle Politiche sociali di Iglesias – e innesca un cambiamento nell’epoca del digitale, superando individualismi e solitudini». Per pranzo spazio a grandi tavolate conviviali, un’opportunità per stringere nuovi legami, mentre nel pomeriggio sorrisi assicurati grazie allo spettacolo di burattini di Fabio Pisu.

RIPRODUZIONE RISERVATA