La festa della birra finisce in polemica 

La festa della birra è finita da qualche giorno, ma i postumi si fanno sentire sino a creare gli ennesimi dissapori interni alla maggioranza. Il grande successo di pubblico e la scelta di riportare dopo tantissimi anni i grandi eventi all’interno della miniera di Serbariu non è bastato per evitare il nuovo scontro. Oggetto del contendere non è la manifestazione in quanto tale ma la sua organizzazione.

La protesta

Le lamentele arrivano dal presidente della Pro Loco Franco Marongiu: «Avevamo proposto l’organizzazione di un evento in miniera – racconta - In un primo momento sindaco e assessori ci avevano detto di si. Poi ci hanno chiesto di aggiungere all’evento la festa della birra e noi avevamo dato l’ok tenendo separate però le due iniziative». A guardare le delibere, l’investimento era importante: 29mila euro complessivi, 25 per le due serate a ritmo di musica del 26 e 27 agosto e 4 per la festa della birra del 25. L’inizio della manifestazione si faceva sempre più vicino e la giunta non ci dava lumi sull’organizzazione – dopo infinite richieste di incontri, solo il 4 agosto abbiamo scoperto che tutto era stato inglobato nella festa della birra, spettacoli compresi. In quel momento abbiamo deciso di fare un passo indietro e uscire dall'organizzazione, che è stata affidata ad altri». Su questo alcuni componenti della maggioranza ci vogliono veder chiaro. Luca Arru, Carbonia Avanti: «non metto in dubbio la bravura degli organizzatori: ma mi chiedo perché l’evento è stato curato dal settore attività produttive e non da quello cultura, così da permettere in modo più lineare l’organizzazione della Pro Loco, che in quel modo avrebbe potuto usufruire di altri finanziamenti per eventi futuri? Perché una volta deciso di farlo gestire a terzi si è pensato ad un affidamento diretto una associazione appena nata, e non attraverso una manifestazione di interesse?». Per Diego Fronterrè «la politica e gli assessori devono star fuori dall’organizzazione», mentre Giacomo Guadagnini, del Pd, specifica «stanno montando dei malumori dovuti ai ruoli da attribuire a Pro Loco, gruppo dirigente e Giunta, e come sempre vanno affrontati e approfonditi».

Il Comune

Secondo Michele Stivaletta, assessore alle Attività produttive, «si vuole trovare per forza un elemento di negatività davanti a un successo così grande. L’amministrazione non ha escluso la Pro Loco che ha scelto di abbandonare il progetto. Tra l’altro unendo le due iniziative abbiamo risparmiato circa 10mila euro».

