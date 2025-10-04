La festa della birra fa il pienone 

Gli stand pieni, la musica, il divertimento. L’Oktoberfest in salsa quartese, organizzato ieri dalla Pro loco in via Cecoslovacchia, è stato un successo. Ed è stata soprattutto la festa di un intero quartiere, quello di Pitz’e Serra, spesso tagliato fuori dalle iniziative rispetto al centro e che invece ieri è stato il protagonista di questa seconda edizione del Quartu Beer fest che ha richiamato tantissime persone di tutte le età.

Periferia protagonista

«È una missione che ci eravamo prefissi fin dall’avvio di questa nuova amministrazione della Pro loco» spiega il presidente Stefano Lai, «coinvolgere tutti i quartieri e ci siamo riusciti: con la sagra del maialetto a Flumini, con Di de festa in piazza Sant’Elena e con la Quartu beer fest qui a Pitz’e Serra. Siamo sempre partiti dal presupposto che è necessario coinvolgere tutta la città».

E allora eccoli qui i residenti di Pitz’e Serra che per una volta possono vivere il loro quartiere anche la sera tra musica e divertimento, senza spostarsi o senza stare chiusi in casa. Come Marie Patricia Cambarau che dice: «Penso che sia una buona iniziativa, perché la zona di Pitz’e Serra è molto isolata dal centro. Portare qualcosa che faccia uscire la gente è un buon punto di partenza, soprattutto il sabato che in genere c’è il deserto. Speriamo che si possano fare anche altre cose». Corrado Bartolomei aggiunge: «Gli spazi che ci sono qui non ci sono da nessuna parte, però non vengono sfruttati. Questa area enorme in via Cecoslovacchia potrebbe ospitare anche concerti di grandi artisti, ci starebbero migliaia di persone. Potrebbero fare anche un bel parco».

Seduta con amici nei tavoli allestiti in strada, Daniela Muscas evidenzia: «Qui non si fa quasi mai niente, a parte le giostre e qualche volte il circo. Questi spazi potrebbero essere sfruttati in altro modo, magari con iniziative che possano attirare tutti e non una ristretta cerchia di persone. Invece via Cecoslovacchia è usata solo come punto di partenza, per la sagra dell’uva, per il carnevale. Meno male che c’è la festa della birra».

I mastri birrai

Non potevano mancare ovviamente i birrifici arrivati da diverse parti dell’Isola, come l’Ilinses di Lanusei di Stefania Fois. «Ci hanno invitato e abbiamo accettato volentieri, per noi è la prima volta a Quartu. Abbiamo iniziato 15 anni fa. All’epoca eravamo solo in 13 adesso i birrifici sardi sono più di 60. E sempre bello farci conoscere e confrontarci tra colleghi». Di fianco c’è Alvure e Shardana birrificio di Elmas. «Queste iniziative», dicono i titolari, «ci danno la possibilità di farci conoscere, di far scoprire le nostre birre e poi sono momenti che creano aggregazione>. E non poteva mancare il birrificio quartese Mascagni che produce la birra nella via da cui prendono il nome nel cuore del quartiere di Santo Stefano.

