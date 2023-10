La Festa della birra accende via Cagliari 

Dopo quattro anni è tornata ad Assemini la Festa della birra. Via Cagliari, quasi due chilometri, chiusa al traffico con due grandi palchi: uno in via Coghe e uno davanti al campo sportivo di Santa Lucia per animare un sabato notte di cui in tanti aspettavano il ritorno. Un modo per gettarsi alle spalle gli anni della pandemia e per dare un po' di respiro alle attività economiche di una delle vie commerciali più importanti della città.

Sono circa una quarantina gli stand, tra artigiani, hobbisti, ambulanti e torronai, molte attività commerciali hanno deciso di tenere aperto fino a tardi e in spazi privati che si affacciano sulla via sono stati allestiti banchetti di birre artigianali che accompagnano le specialità tipiche come la panada. Una festa all'insegna della musica anni '70,'80,'90 con il dj Sandro Murru. Un tuffo nel passato per ricordare l'epoca d'oro delle discoteche, al quale in tantissimi non hanno voluto rinunciare.

