La Festa del Volley oggi a Oliena: c’è anche Manfredi 

La festa del volley sardo. Oggi a Oliena il “Gran Galà 2024” celebra risultati, imprese, anzianità di servizio di atleti e società nel corso delle stagioni 2022/23 e 2023/24. Il presidente del Comitato Regionale Eliseo Secci farà gli onori di casa davanti a ospiti di riguardo, a partire dal presidente della Federvolley nazionale Giuseppe Manfredi, arrivato ieri sera nell’Isola: «Una regione “piccola” ma molto molto importante per noi. Abbiamo squadre in Serie A, abbiamo delle belle realtà giovanili», dice e non dimentica Alessia Orro: «Non sono certo io a dover parlare di lei: è stata la migliore palleggiatrice delle olimpiadi, con al prestazione costante in tutto il torneo che ha fugato tutti i dubbi sul fatto che sia una delle migliori del mondo nel ruolo. E in più è giovane e ha tanta stradda davanti: siamo contentissimi di lei».

I successi

I risultati delle ultime due hanno messo la Sardegna in copertina. Oltre al titolo olimpico dell’Italvolley di Alessia Orro (premio speciale, anche se non sarà fisicamente a Oliena), ci sono l’Europeo di sitting volley vinto a Caorle nel 2023 da Sara Desini (secondo premio speciale) e l’approdo in contemporanea in un campionato della Lega Volley di Sarroch e Cus Cagliari. Le due società saranno premiate per la promozione in serie A3, assieme a Borore e Audax Quartucciu, promosse rispettivamente in B maschile e B2 femminile nel 2023, Decimomannu e Quadrifoglio Porto Torres nel 2024, oltre le società promosse dalla serie D.

I premi

Riconoscimenti alle società che festeggiano il mezzo secolo, Guasila, Volley Serramanna, San Sperate e Ariete Oristano, più lontano il traguardo per le otto società premiate per i quaranta ed i trenta anni. Premi per gli arbitri in ruolo nei campionati nazionali, Riccardo Faia (Serie A), Carlo Baraldi, Laura Fois e Alessio Angioni (Serie B). Saliranno sul palco dei premiati il capitano del Cus Cagliari, Michael Menicali, assieme a Yuri Balsamo, campioni regionali del circuito Beach Volley. L’ultimo premio speciale è per l’Hermaea Olbia, da undici anni ininterrottamente in serie A2 femminile.

