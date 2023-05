La festa del Settimo in Prima dopo 29 anni 

Il presidente della società è Giuseppe Corona, i dirigenti Marcello Pitzalis, Marco Marci, Mirco Cocco, Marco Sedda, Pietro e Tulio Montis, Matteo Mura, Riccardo Fanti e Alessandro Mura, che cura anche i canali social della società. Il direttore sportivo è Fabio Turo. Durante la stagione non è mancato il supporto del pubblico, con gli spalti sempre pieni.«Ringrazio l’intero paese per il sostegno», sottolinea Mura, «tanti ci hanno seguito anche in trasferta». Ed è già stata avviata la programmazione per il futuro. «Questa settimana incontreremo Sanna per confermarlo», annuncia Mura, «mentre per la rosa vogliamo blindare l’ossatura della scorsa stagione inserendo qualche giovane». È in crescita anche la scuola calcio: «Abbiamo tutte le categorie, dai micro agli Allievi. E una squadra femminile Esordienti con 20 tesserate».

Settimo San Pietro. Dopo ventinove stagioni l’Unione Sportiva Settimo 1967 fa ritorno in Prima categoria. Una grande soddisfazione per l’intero paese al termine di una stagione che ha visto la squadra blucerchiata trionfare con merito nel girone A di Seconda. Alla guida l’esperto tecnico Mario Sanna di Sinnai, mentre il direttore generale Nicola Mura è felice per aver «eguagliato il traguardo storico della società, che aveva disputato una stagione in Prima nel 1994/1995. Siamo partiti senza proclami dopo la delusione della stagione precedente. Cammin facendo ci siamo accorti di poterci giocare la vittoria del torneo».

La dirigenza

Il presidente della società è Giuseppe Corona, i dirigenti Marcello Pitzalis, Marco Marci, Mirco Cocco, Marco Sedda, Pietro e Tulio Montis, Matteo Mura, Riccardo Fanti e Alessandro Mura, che cura anche i canali social della società. Il direttore sportivo è Fabio Turo. Durante la stagione non è mancato il supporto del pubblico, con gli spalti sempre pieni.«Ringrazio l’intero paese per il sostegno», sottolinea Mura, «tanti ci hanno seguito anche in trasferta». Ed è già stata avviata la programmazione per il futuro. «Questa settimana incontreremo Sanna per confermarlo», annuncia Mura, «mentre per la rosa vogliamo blindare l’ossatura della scorsa stagione inserendo qualche giovane». È in crescita anche la scuola calcio: «Abbiamo tutte le categorie, dai micro agli Allievi. E una squadra femminile Esordienti con 20 tesserate».

Il Comune

I complimenti arrivano anche dal sindaco Gigi Puddu, che fece parte della squadra che nel 1993/1994 conquistò lo storico salto in Prima e fu anche capocannoniere con 13 reti.

Il presidente era Pietro Pitzalis, il tecnico Virgilio Puddu e il segretario Mariolino Schirru. «Sono passati 29 anni dall’ultima promozione», ricorda il primo cittadino, «era una squadra forte che segnava poco ma non subiva quasi mai gol. Siamo molto orgogliosi come amministrazione comunale, il lavoro paga. Penso abbia influito anche il fatto che il Municipio abbia investito negli impianti. I risultati ci stanno dando ragione. E non sono da poco i numeri della scuola calcio: si è creato bel movimento con una struttura più moderna e consona all’attività dei ragazzi».

