La Festa del Mare 2024 strizza l’occhio all’ambiente 

Il prossimo fine settimana si riaccendono i riflettori sulla ventunesima edizione della Festa del Mare di Santa Lucia a Siniscola. “A-Mare Santa Lucia”: è questo il titolo della manifestazione patrocinata dal Comune siniscolese e organizzata dall’associazione Frammenti.

Il programma come sempre è ricco di eventi, ma incentrato soprattutto su tavole rotonde destinate alle tematiche riguardanti le problematiche ambientali. «Siamo ben felici di questo nuovo look che ha vestito l'edizione 2024 della Festa del mare - afferma l’assessora comunale all’Ambiente, Paola Fadda - che, con la rivisitazione del tema ambiente, ha come obiettivo quello di ritornare allo spirito nel quale la festa era nata, che è esaltare le caratteristiche che premiano il nostro territorio».

Talk e dialoghi con addetti ai lavori sulla sostenibilità ambientale quindi, accompagnati da contenuti musicali tra tradizione e contemporaneità faranno da linee guida di una due giorni (dal 6 all’8 settembre) che si prospetta assai interessante, grazie anche a un audio documentario sul borgo di Santa Lucia e un film documentario sull’acqua nel mondo. Naturalmente non mancheranno i consueti spazi espositivi con tanti stand e laboratori dedicati a grandi e piccini e diverse attività sportive all’aria aperta tra open lesson e dimostrazioni. C’è un contesto da scoprire lentamente e vivere con intensità: l’antico borgo dei pescatori, la Spiaggia delle Barche e la Spiaggia Lontana, la Pineta, il Ceas, la piazza della Torre, la piccola Biblioteca.