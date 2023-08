La Festa del gusto fa il pieno per 18 giorni: oltre 60mila presenze 

È stata un’edizione da record quella appena archiviata della Festa del gusto, che si è conclusa domenica a Marina piccola dopo 18 giorni.

Sono stati 60mila, secondo gli organizzatori, i partecipanti: una media di oltre 3.300 persone a serata.

Tante pietanze

«Sin dal giorno dell'inaugurazione, il 3 agosto, e fino al 20, quotidianamente il pubblico ha partecipato con molto interesse alle nottate in riva al mare gustando la grande varietà di pietanze cucinate a vista dagli interpreti del cibo di strada», riferisce Ivan Scarpa, che assieme ad Alessia Littarru e a uno staff collaudato, ha curato ogni aspetto organizzativo della kermesse.

Tra tante portate esotiche provenienti da tutto il mondo, quest’anno è stato il maialetto sardo di Nicholas Mattana del team 4 morì ad aggiudicarsi la palma d' oro per consumi e gradimento, complice anche la grande presenza di turisti provenienti dal resto d'Italia e da Paesi europei.

«Siamo felicissimi di come sia andata questa nuova edizione», evidenziano gli organizzatori. «Abbiamo visto tanta gente, tanti sorrisi soprattutto durante gli spettacoli serali in cui grazie alla splendida location intere famiglie e gruppi di amici hanno cantato e ballato creando un ambiente di festa positivo e spensierato».

Gli stand

Sessanta gli stand – con circa 150 espositori – che per 20 giorni hanno offerto prodotti tipici, il più lontano in arrivo dal Messico. Ogni sera è stato proposto uno spettacolo, ma i più apprezzati sono stati quelli di fuoco e luci con Gionata Feuer Frei. Gradite anche le serate dedicate alla musica degli anni ‘80 e ‘90 in cui intere famiglie hanno ballato, in qualche caso assieme ai loro figli.

Gli organizzatori sottolineano anche i benefici di queste iniziative per l'economia locale. Gli espositori hanno alloggiato in strutture ricettive cittadine ed hanno acquistato le materie prime per i prodotti in vendita in città.

Nell’ultimo fine settimana la rassegna ha aperto i battenti dalla mattina, grazie al grande afflusso di cagliaritani e turisti attirati dal suggestivo spettacolo delle Frecce Tricolori, che sabato hanno provato il loro show e domenica si sono esibiti con le loro acrobazie aeree. Un evento che ha consentito alla Festa del gusto di chiudere col “botto”. Tra i numerosi partecipanti dell’ultima serata di ieri c’era anche chi non è riuscito a mettersi in macchina dopo lo soettacolo della pattuglia acrobatica a causa dell’ingorgo che si è creato nell’Asse mediano ma anche in direzione Quartu.

RIPRODUZIONE RISERVATA