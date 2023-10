La festa del Calamaro saluta la lunga estate 

Saluta, da quarant’anni, l’estate ormai al calar del sole e gli ospiti del borgo con l'auspicio di accoglierli nella stagione che verrà, a Porto Rotondo torna la Festa del calamaro e a fuochi (quasi) spenti è tempo di bilanci dell’estate portorotondina. Protagonisti, sei quintali di calamari, uno in più rispetto alle passate edizioni visto il successo dello scorso anno, sapientemente fritti in 600 litri di olio d'oliva da una decina di chef dell'Associazione Cuochi Gallura, serviti da trenta volontari, e annaffiati da 120 litri di vermentino di Gallura della Cantina sociale di Monti e da oltre 400 di birra.

Ad animare l'evento, organizzato dal Centro commerciale naturale Porto Rotondo l'1 novembre dalle 10 alle 19, tra gli stand del mercato espositivo di prodotti tipici e manufatti artistici, i piatti di Francesco Roccaforte dj, la musica dal vivo, flash mob e animazione per i più piccoli. La manifestazione è l'occasione per tirare le somme dell'estate nel borgo che, dice il presidente del CCN, Luca Bonifaci, «è stata meno movimentata della scorsa, con più famiglie e meno giovani, meno italiani e più stranieri, soprattutto inglesi e americani». E se, aggiunge, «giugno e luglio sono stati un po' più fiacchi del 2022, settembre e ottobre hanno registrato ottimi numeri di cui hanno beneficiato anche le attività commerciali che hanno deciso di rimanere aperte». Per il presidente del Consorzio di Porto Rotondo, Leonardo Salvemini, «l'allungamento della stagione è stato favorito anche dall'organizzazione di manifestazioni veliche internazionali che, a ottobre, hanno animato il borgo non solo attraendo il flusso turistico ma anche allettando i consorziati a prolungare la permanenza nelle seconde case».

RIPRODUZIONE RISERVATA