«La Festa del borgo vale un tesoro» 

Archiviata la Festa del borgo e la Sagra del civraxu, a Sanluri si sente ancora l’eco del successo di numeri da record: 15 mila presenze, un giro di affari di circa 600 mila euro, oltre 300 espositori, bar affollati, ristoranti e punti ristoro hanno registrato il tutto esaurito, il castello è stato preso d’assalto, solo 1.300 visitatori hanno potuto accedere, tanti si sono fermati nell’accampamento medioevale ricostruito per l’occasione all’esterno del monumento. Felice il sindaco, Alberto Urpi: «Un boom oltre ogni aspettativa. Da qui si parte: negli stand delle fiere turistiche nazionali ed internazionali, non più brochure e cataloghi per singoli beni, la protagonista d’ora in poi sarà la Festa del borgo. Le immagini dell’evento raccontano e promuovono il nostro patrimonio artistico: musei, storia, cultura, tradizioni ed enogastronomia».

Dalla spiga alla tavola

La festa, giunta all’edizione numero 27, da sei anni insieme alla Sagra del civraxu, ha riportato sotto i riflettori 800 anni di vita del borgo e le radici della comunità legate ai prodotti delle terra, all’arte della farina bianca fino a sfornare il re della tavola, sua maestà il civraxu che gli ospiti hanno gustato abbrustolito e imbottito con salsiccia. A ruba le fette “indorau” nello stand del comitato della chiesetta Sant’Antiogu Becciu. «Per la preparazione – ricorda il presidente Maurizio Serra – abbiamo utilizzato 1.100 uova e 65 chili di pane, una fila in attesa lunga 100 metri. Impossibile accontentarli tutti. Il pane non è bastato. Così gli altri prodotti: fave lesse, insalata di ceci, malloreddus, decine di maialetti arrostiti e una vitella, dolci per tutti i gusti. All’imbrunire tavole vuote. «Ordine e rispetto delle regole – ricorda la presidente della Pro Loco, Lauranna Fenu, anima dell’iniziativa – ogni cosa al suo posto. Niente trasgressioni. L’unico divieto sono stati i liquori e la birra, ammesso il vino. L’evento ha sancito la voglia di tanti giovani, coinvolti per la prima volta, a un sano divertimento. La prossima edizione? La separazione dei due eventi: borgo e civraxu».

Innovazione e turismo

Per l’assessore al turismo, Fabrizio Collu «una festa in grado di richiamare turisti e visitatori è un omaggio alle ricchezze e alla varietà della città. Punti di forza nel percorso per garantire un’accoglienza sempre più qualificata. Le associazioni, i cittadini di tutte l’età, con il loro impegno ed entusiasmo, sono stati un elemento fondamentale del successo, per ripartire con energia e innovazione». In un progetto che affonda le radici nel passato, in primo piano c’è il castello. «Tanti ospiti – commenta il proprietario, il conte Manuel Villasanta – mai visti. Da mattina a sera le stanze strapiene. Vincente l’idea dell’accampamento medioevale di Giuseppe Bandino dell’associazione Arcieri Storici. Uno spazio che ha saputo intrattenere grandi e piccoli in attesa del loro turno. Allietati dal neonato gruppo dei tamburini».

