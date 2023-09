La festa dei quartesi di tutto il mondo 

I sapori del mondo invadono via Porcu. La festa ha il sorriso gentile di Natalia Zepola, cilena di 38 anni, la grinta della messicana Dulce Pedraza, la maestria di Kirenia Cairo cubana e chef al Forte Village. Sono tutte qui, insieme a tanti altri, per la seconda edizione di Kumbidus, la festa multietnica con le comunità straniere che vivono in città e non solo, esempio di integrazione e di solidarietà.

Festa multietnica

Ancora una volta l’iniziativa organizzata sabato dall’associazione “Sette Note e più” con la collaborazione del centro commerciale naturale di via Porcu, Cittadinanza attiva Oikos e il Formicaio, è stata un successo con centinaia di persone che hanno affollato la via dello shopping, con gli stand delle degustazioni dei prodotti tipici dei diversi paesi. E per l’occasione molti negozi, hanno tenuto le serrande sollevate fino a tardi.

Le storie

Natalia Zepola è arredatrice di interni e dal Cile è arrivata in Sardegna per amore. «Ho conosciuto mio marito in Australia, ma poi siamo venuti a vivere qui». Problemi di integrazione? «Mai, il posto è bellissimo e le persone sono fantastiche». Il suo stand dove distribuisce pasta ripiena con bocconcini di carne e pastra frolla al limone, pullula di gente. Così come quello della peruviana Romina Rosas 49 anni, che dal cognome potrebbe benissimo essere quartese. «Sono qui da 17 anni» racconta, «è arrivata prima mia madre, poi ha portato me e mia sorella e io ho portato i miei figli. Adesso faccio la badante ma in Perù ero cuoca, e mi piace tantissimo cucinare». E allora eccola servire Ajì di gallina, una sorta di crema con pane raffermo e riso con verdure e maiale.

Dulce Pedraza 45 anni è arrivata invece dal Messico 20 anni fa: «I miei figli sono sardi- messicani» dice orgogliosa mentre prepara i fagioli, «questa è una terra bellissima e sono tranquilla perché cresceranno in un ambiente pulito. Io sono informatica alla clinica di viale Marconi, mi sono integrata benissimo».

Spirito di fratellanza

Poco dopo le 20,30, in via Porcu quasi non si riesce a camminare. Le persone sono coinvolte nelle danze sfrenate dei paesi presenti e la musica inonda la strada. «Mio padre ci ha portato qui nel 2007» dice ancora l’indiana Kaur Raman 31 anni, «ci troviamo bene, nessuno ci ha mai trattato male».

Alice Di Paola è con sua figlia Anna che studia Economia e gestione all’Università, nello stand del Mozambico: «Da noi si deve imparare per forza a cucinare presto» dice, «perché le famiglie sono molte numerose. Noi siamo in 17 fratelli». Kirenia Cairo, cubana e chef al Forte, per Kumbidus ha preparato solo cibo cubano., <tra cui il mofongo, una sorta di purea di banane con maiale e insalata mista».

È notte fonda quando cala il sipario su Kumbidus che dà l’appuntamento all’anno prossimo.

RIPRODUZIONE RISERVATA