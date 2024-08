La Festa dei popoli a Vallermosa si celebra a tavola 

Dopo il successo dello scorso anno, che ha registrato la presenza di oltre mille visitatori, Vallermosa oggi rinnova l’appuntamento con la Festa dei popoli. Un viaggio attraverso i sapori dei piatti tipici di varie culture, preparati dai rappresentanti di otto nazioni, ospiti nel paese. Tra i paesi partecipanti di quest’anno troviamo la Romania, che proporrà fasole cu ciolan, fagioli con maiale affumicato, tipico piatto della tradizione contadina.

L’Ucraina sarà presente con Benderiki e Verguni, pietanza a base di carne e un dolce, mentre la Turchia sarà rappresentata dal suo piatto più noto: il kebab, accompagnato dalla baklava, dolce di pasta fillo. La Georgia proporrà i pkhali, polpette di verdure, accompagnato dal dolce namzhawari. La classica tajine, di carne e di verdure, sarà la bandiera dell’Algeria, accompagnata dall’antipasto Jben Bourak. Il cous cous, che sarà portato in tavola dal Marocco, non ha bisogno di presentazione, e nemmeno Il bukhari della Giordania, a base di riso carne e hummus. Infine la Sardegna, che si confronta con sa fregua incasada e una marmellata di pera camusina, frutto simbolo del paese. La manifestazione culinaria, organizzata dalla Pro loco, inizierà alle 20 di oggi, nell’anfiteatro comunale, proseguirà, alle 22, con la serata musicale sulle note mediterranee del gruppo spagnolo Gitans family. Francesco Spiga, sindaco del paese, e sostenitore dell’evento, afferma: «La Festa dei popoli ha un significato non solo gastronomico, Vallermosa è sempre stata accogliente e solidale, qui sono presenti cittadini che arrivano da luoghi diversi, integrati perfettamente nella nostra comunità. Il nostro Comune ha sempre dimostrato solidarietà nei confronti di chi ha bisogno, infatti, da circa 15 anni, è attivo un centro di accoglienza che ospita persone provenienti da diverse aree di crisi - conclude dicendo - Un ruolo fondamentale è stato svolto dai nostri servizi sociali che supportano il Centro di accoglienza con progetti specifici. I minori, in particolare, sono inseriti in tutte le attività organizzate dall’Amministrazione».

