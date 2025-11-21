VaiOnline
Via Jenner.
22 novembre 2025 alle 00:45

La festa dei piccoli diabetici 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Giochi, musica e tanto divertimento, in un ambiente particolare. Mercoledì 19 novembre, nell’Ospedale Microcitemico, si è svolta la festa dedicata alle famiglie e ai bambini in occasione della Giornata mondiale del diabete. L’iniziativa è stata organizzata dall’Associazione bambini con diabete Odv, realtà impegnata nel sostegno ai più giovani affetti da diabete e alle loro famiglie.

All’evento sono intervenuti il presidente dell’associazione Carlo Cancellieri, il direttore della diabetologia pediatrica Carlo Ripoli e Rossella Ricciardi, che hanno ricordato l’importanza del lavoro condiviso tra volontari, medici e genitori per garantire supporto costante e momenti di serenità ai tanti bambini seguiti dal reparto.La giornata è stata caratterizzata da un’atmosfera festosa e partecipata. Grande successo ha riscosso lo spettacolo condotto da Simone Frau, in arte Skiappa the Clawn, accompagnato da Ignazio Deligia. Emozionante anche l’esibizione del musicista Moses Concas.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Maltempo

Scuole e condomini, le regole anti gelo Calendari diversi nei centri dell’Isola

Termometro ai minimi, impianti di riscaldamento sotto stress 
Sara Marci
Eurallumina.

Pioggia e maestrale non fermano gli operai

Antonella Pani
Tribunale

Caso decadenza, decisione a febbraio È scontro tra i legali

Il pool di difensori della governatrice chiede ancora l’esclusione di Fercia 
Francesco Pinna
Viabilità

Nuraminis-Monastir, sulla “131” dei cantieri torna l’incubo code

Da martedì nuova posa dell’asfalto: chiude la carreggiata verso Cagliari 
Ignazio Pillosu
Sanità

In sala operatoria coi super monitor: «Un salto di qualità»

Dall’Ares 46 nuovi macchinari per la chirurgia endoscopica 
La polemica

«Il dna dell’uomo non accetta la parità»

Bufera su Nordio. E Roccella: con l’educazione sessuale non calano le aggressioni 
Chieti

Casa nel bosco, figli tolti ai genitori

L’ha deciso il Tribunale dei minori, Meloni valuta l’invio degli ispettori 