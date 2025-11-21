La festa dei piccoli diabetici 

Giochi, musica e tanto divertimento, in un ambiente particolare. Mercoledì 19 novembre, nell’Ospedale Microcitemico, si è svolta la festa dedicata alle famiglie e ai bambini in occasione della Giornata mondiale del diabete. L’iniziativa è stata organizzata dall’Associazione bambini con diabete Odv, realtà impegnata nel sostegno ai più giovani affetti da diabete e alle loro famiglie.

All’evento sono intervenuti il presidente dell’associazione Carlo Cancellieri, il direttore della diabetologia pediatrica Carlo Ripoli e Rossella Ricciardi, che hanno ricordato l’importanza del lavoro condiviso tra volontari, medici e genitori per garantire supporto costante e momenti di serenità ai tanti bambini seguiti dal reparto.La giornata è stata caratterizzata da un’atmosfera festosa e partecipata. Grande successo ha riscosso lo spettacolo condotto da Simone Frau, in arte Skiappa the Clawn, accompagnato da Ignazio Deligia. Emozionante anche l’esibizione del musicista Moses Concas.

