08 settembre 2025 alle 00:34

la festa dei Marquez: Alex precede Marc  

Il Gp di Catalunya è stato una festa per la famiglia Marquez e per la Ducati, celebrata dal pubblico catalano accorso al Montmelò per la 15ª prova del mondiale MotoGp. Se Marc, leader del mondiale, sperava di completare l'ottava doppietta Sprint-gp consecutiva, l'aver ceduto il primo gradino del podio ad Alex ha più che lenito l'eventuale sofferenza Il secondo posto gli consentirà di conquistare il settimo titolo mondiale nella prima gara in Asia, subito dopo la tappa di Misano. Sul podio è salito, con merito, anche Enea Bastianini, con la Ktm, mentre Francesco Bagnaia ha chiuso al settimo posto, dopo aver rimontato dal 21° posto in griglia.

Ordine d’arrivo : 1. Marc Marquez (Spa, Ducati) 40’14”093, 2. Marc Marquez (Spa, Ducati) a 1”740, 3. Enea Bastianini (Ita, Ktm) a 5”562, 4. Pedro Acosta (Spa, Ktm) a 13”373, 5. Fabio Quartararo (Fra, Yamaha) a 14”409, 6. Ai Ogura (Gia, Aprilia ) a 15”055, 7. Francesco Bagnaia (Ita, Ducati) a 16”048, 8. Luca Marini (Ita, Honda) a 16”372, 9. Miguel Oliveira (Por, Yamaha) a 16”937, 10. Jorge Martin (Spa, Aprilia) a 18”492.

Classifica Piloti : 1. Marc Marquez (Spa) 487, 2. Alex Marquez (Spa) 305, 3. Francesco Bagnaia (Ita) 237, 4. Marco Bezzecchi (Ita) 197, 5. Pedro Acosta (Spa) 183, 6. Franco Morbidelli (Ita) 161, 6. Fabio Di Giannantonio (Ita) 161, 8. Fabio Quartararo (Fra) 129, 9. Fermin Aldeguer (Spa) 127, 10. Johann Zarco (Fra) 117.

