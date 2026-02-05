La festa dei cent’anni di tzia Ninna 

«Po Tzia Ninna femina bona cent'annus de amori e de fidi, un auguriu sinceru de s'amministratzioni comunali. Su Sindigu Simoni Monni». Il sindaco di Burcei e poeta improvvisatore Simone Monni non poteva che omaggiarla in campidanese, alla festa per i suoi cent’anni. Fascia tricolore, Simone Monni ha donato alla nonnina, Marianna Ninna Monni, la targa a nome del Comune e della cittadinanza.

È la quarta centenaria che il sindaco festeggia da quando, cinque anni fa, è stato eletto alla massima carica del “paese delle ciliegie”. Ed è stata una bella festa assieme alla nonnina. La donna ha ringraziato tutti gli invitati anche per «la vicinanza dei familiari, per il buon stato di salute e per la buona memoria che ancora mi accompagnano. Un grazie al buon Dio».

RIPRODUZIONE RISERVATA