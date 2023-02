La festa dei bimbi in maschera, si balla in piazza Vittorio Emanuele 

Supereroi, principi e principesse provenienti da luoghi fantastici, animaletti di ogni parte del mondo, Mercoledì Addams e la sua stramba famiglia, gladiatori direttamente dall’Antica Roma e chi più ne ha più ne metta. Sono tutti chiamati a raccolta per il Carnevale dei bambini, organizzato dalla Pro Loco e dall’Istituto comprensivo di Lanusei, per questa mattina dalle 9.30 in piazza Vittorio Emanuele è lungo via Roma, per la sfilata più pazza e colorata dell’anno. L’incontro per tutti i bambini delle scuole della cittadina, dei ragazzi dell’Aias e dell’Associazione Un sorriso in più, è nella piazza principale. Poi le maschere piccole e grandi sfileranno lungo via Roma, accompagnati da insegnanti e famiglie. Ma non è carnevale senza la musica e senza le golose frittelle: in piazza Vittorio Emanuele, ci sarà dj Mattia Tegas a far ballare il corteo mascherato durante la distribuzione delle frittelle di carnevale. (p. cam.)

