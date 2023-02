Uno stuolo di Mercoledì Addams e la sua Mano, Joker e Batman, pagliacci, supereroi e principesse si sono riuniti nel centro della cittadina e festeggiare in allegria il giovedì grasso. Dalla piazza Vittorio Emanuele hanno sfilato mascherati lungo il corso, lasciando la scia di coriandoli e stelle filanti, poi tutti in piazza per ballare e mangiare le frittelle. Il Carnevale è stato organizzato da Pro Loco e Istituto comprensivo di Lanusei. (p. cam.)