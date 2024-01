La festa dei 5mila tifosi 

Sassari. I fuochi d’artificio si sono visti in maniera figurata in campo nella prima mezzora e realisticamente in Curva Nord alla fine della partita per festeggiare l’en plein nei derby con l’Olbia. Stadio quasi pieno per la capienza attuale: 5mila spettatori, si cercherà di portarla almeno a 6mila perché la passione cresce e neppure la vetrina della diretta su Rai Due ha frenato l’afflusso al “Vanni Sanna”.

Tribuna coperta strapiena col sindaco Nanni Campus, il presidente del Consiglio comunale Maurilio Murru, l’assessore comunale al Bilancio Carlo Sardara. La Regione è rappresentata dall’assessore regionale dei Trasporti Antonio Moro. In Curva Nord sono pochissimi i tifosi seduti, la grande maggioranza segue la gara in piedi. I tifosi dell’Olbia (neppure un centinaio) entrano in Curva Sud 4’ prima del fischio d’inizio e vengono accolti da una bordata di fischi. La Curva Nord esibisce uno striscione pungente: “No z’esci nimmancu la zuppetta”, con riferimento alle cozze. I fischi della tribuna sono per i galluresi quando si riuniscono in cerchio poco prima di schierarsi in campo.Il finale è una festa rossoblù senza eccessi, con una squadra che continua a far sognare quella serie B che la Torres non ha mai vissuto in 120 anni di storia. (g. m.)

