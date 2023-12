La festa dei 50enni tra brindisi e ricordi 

Una giornata da incorniciare, difficile da dimenticare. Per festeggiare i cinquant’anni, a Sinnai si sono ritrovati in 85, nati nel 1973: uomini, donne, operai, impiegati, casalinghe, funzionari, commercianti, agricoltori, imprenditori che hanno fatto carriera: molti non si vedevano da anni, qualcuno è rientrato a Sinnai per ritrovare i coetanei. Di certo è stato un tuffo anche nel passato. una giornata da ricordare in un clima di straordinaria, rinnovata amicizia.

Una festa fortissimamente voluta, preparata e finita nel migliore dei modi, con un grande arrivederci ad altri appuntamenti storici della vita, magari, per rifare la festa, ancora tutti assieme, dei sessant’anni. Tutti assieme hanno voluto partecipare alla messa di ringraziamento con punte di emozione quando il parroco ha ricordato sull'altare i nomi dei nati nel 1973 che non ci sono più.

A celebrare la messa, nella parrocchia di Santa Barbara, è stato padre Gabriele Biccai che ha avuto belle parole per tutti e per «questa bella iniziativa che riunisce e che rinsalda i veri valori della famiglia». Quindi tutti in ristorante per la parte finale della festa, tra un brindisi, ricordi del passato, quando si era ancora bambini, o ragazzi. Pagine bellissime che hanno reso la festa ancora più bella.

RIPRODUZIONE RISERVATA