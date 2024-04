La festa degli studenti con Manu Invisible 

Grande festa ieri all’Istituto “Ermanno Cortis” per la conclusione dei progetti di arte, musica e sport realizzati, per il secondo anno consecutivo, dalla scuola in collaborazione con la Fondazione Domus de Luna e la polisportiva Exmè Domus de Luna.

Le ragazze e i ragazzi della scuola secondaria hanno illustrato i progetti artistici – che verranno inaugurati a maggio - realizzati sotto la supervisione e la guida di Manu Invisible, ormai di casa a Quartucciu. Lo scorso anno, infatti, insieme agli alunni, l’artista di San Sperate ha realizzato l’opera "Legends", un murale che raffigura il volto sorridente di Gigi Riva. Alle bambine e ai bambini della scuola primaria, invece, l’onere o l’onore di animare la mattinata con la musica delle percussioni accompagnati dal maestro Daniele Merrone. Presenti alla festa anche il presidente della Fondazione Ugo Bressanello, il dirigente scolastico, Francesco Gasbarri e il sindaco Pietro Pisu.

