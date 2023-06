La festa blindata  per il matrimonio della coppia saudita 

Babbo ha fatto le cose in grande, d’altra parte con quasi 50mila dipendenti in tutto il mondo e 24 miliardi di patrimonio personale, il saudita Khaled Juffali non ha problemi a scegliere il meglio per il giorno più importante della figlia. E ieri sera la famiglia Juffali, della Ea Juffali and Brothers, il più grande e ricco gruppo privato dell’Arabia Saudita, si è presa la metà del piccolo borgo gallurese di San Pantaleo per la cena di benvenuto dei 600 invitati al matrimonio della giovane Haya Juffali, che convola a nozze con il manager e finanziere saudita Ibrahim Almojel.

San Pantaleo in esclusiva

La piazza di San Pantaleo è stata destinata interamente alla cena di saluto per i selezionatissimi ospiti arrivati da tutto il mondo. La cornice del borgo (frazione di Olbia) sono maestose guglie di granito, la cena è stata preparata minuziosamente, con tanto di piano di sicurezza studiato in Prefettura, al quale hanno partecipato forze dell’ordine, Protezione Civile e rappresentanti dei Comuni di Olbia e Loiri Porto San Paolo. Olbia per la cena di San Pantaleo, Loiri per il matrimonio e ricevimento nel grande gazebo blu (un fronte di 50 metri con vista su Tavolara) previsti oggi a Cala Finanza. Ed è la struttura al centro di polemiche da settimane, un grande parallelepipedo poggiato a ridosso della spiaggia che è anche oggetto di una inchiesta della Procura di Tempio. Ieri però nessuno pensava alle grane del super gazebo.

I più ricchi del mondo

Alla cena di saluto (quasi esclusivamente piatti e vini sardi) hanno partecipato ospiti di venti paesi del mondo, esponenti di case reali europee, italiani pochissimi, tra i quali il presidente del Consorzio Costa Smeralda, l’avvocato Renzo Persico. Presenti alcuni esponenti della casa reale del Bahrein e di altre importanti famiglie regnanti arabe. Amico personale di Khaled Juffali, il manager sportivo della Mercedes Benz, Toto Wolff, anche lui a San Pantaleo. Ieri molti degli ospiti hanno partecipato ad una grande ballo tondo insieme al gruppo folk di San Pantaleo. La festa è andata avanti sino alla tarda serata. La famiglia Juffali ha amicizie e rapporti d’affati in tutto il mondo. Il gruppo privato che fa capo a Khaled Juffali si occupa praticamente di tutto, dalle comunicazioni alla produzione di auto. Tra il partner, la Mercedes Benz, la Siemens e altre multinazionali che operano in Arabia Saudita. Lo sposo, invece, è uno dei più influenti e noti manager sauditi, Ibrahim Almojel è un personaggio noto a livello internazionale. Anche per lui la giornata più importante sarà oggi, con la cerimonia vera e propria e il ricevimento nel grande gazebo blu di Cala Finanza. Una struttura che sarà sorvegliata da decine di persone a partire dalla prime ore di oggi. Tutti gli ospiti (arrivati in Sardegna con jet privati) si trasferiranno nella splendida insenatura dagli alberghi della Costa Smeralda. Ma il grande palco adattato e trasformato per l’occasione è anche al centro di un pasticcio.

Le indagini

Stando agli atti di una indagine condotta dalla Procura di Tempio e affidata alla Guardia Costiera, il gazebo è stato allestito a ridosso della spiaggia, senza le preventive richieste di nullaosta della Capitaneria di Porto di Olbia. Si parla di una contravvenzione da poche centinaia di euro. Ma il fascicolo penale è aperto e l’ultima parola è dei pm di Tempio.

