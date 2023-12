La festa al Businco con i Cantores Mundi 

Per il concerto della Vigilia di Natale hanno scelto l’ospedale Businco, in occasione della santa messa. Ma già questo pomeriggio si esibiranno nella chiesa di San Giovanni Battista, in via San Giovanni.

Note di Natale

Ecco le “Note di Natale” dell’associazione musicale Cantores Mundi - Polifonica Is Mirrionis, il coro composto da una quarantina di coristi diretti dal bravissimo maestro Roberto Balistreri, che inaugura le festività natalizie con i canti tradizionali natalizi.

Le date

Dopo la prima esibizione, il 21 dicembre scorso nella chiesa di Sant’Antonio Abate in via Manno, il coro si esibirà di nuovo questo pomeriggio alle 18.30 nella chiesa San Giovanni Battista, a Villanova.

Quindi domani, per la Vigilia, i membri del Coro si esibiranno in occasione della Santa messa delle 16.30, in programma all’ospedale Businco di via Jenner.

L’associazione

L’associazione, nata nel 1998, senza fini di lucro, ha lo scopo di educare alla musica i coristi e di diffondere la cultura musicale svolgendo attività concertistica vocale in proprio e in collaborazione con altri cori polifonici, nonché attività concertistiche strumentali. Con un repertorio di brani sacri e profani che spaziano dal periodo rinascimentale ad oggi, promuove attività dirette a far conoscere il piacere e le suggestioni della musica polifonica. I coristi che compongono la corale ordinati a secondo delle proprie estensioni vocali, sono Bassi, Tenori, Contralti e Soprani.

