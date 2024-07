La Fersulcis rinasce dalla scuola calcio 

Una cerimonia festosa ha salutato la rinascita, dopo oltre 30 anni, della Fersulcis Iglesias, storica realtà del calcio minerario il cui canto del cigno furono le cinque stagioni consecutive in serie D dall’1984 al 1989. E l’ex calciatore di Cagliari e Inter, Gianluca Festa, è stato nominato presidente onorario.

Concepito dall’ex allenatore dell’Iglesias, Alessandro Cuccu, e da Franco Fiori e Antonio Siffu, il progetto è agli albori e punta sui giovani ma si nutre anche dell’ambizione una prima squadra con la storica maglia granata. «Intendiamo fate tutto per bene», osserva Cuccu, «creando una scuola calcio all’avanguardia con uno staff di professionisti. A metà luglio apriremo le iscrizioni e c’è già in programma un torneo giovanile dal 22 al 31 luglio a Nebida. Una prima squadra? Un bellissimo sogno: ma per ora ci concentriamo sui giovani». Allenarsi e giocare non sarà un problema: «Le strutture sportive di Iglesias», spiega il sindaco Mauro Usai, «sono a disposizione di chiunque voglia diffondere i valori dello sport e moltiplicare quella che io chiamo “offerta educativa”. Bentornata Fersulcis».

Durante la cerimonia è stata presentata anche una prima maglia ufficiale, naturalmente granata. Quello stesso granata indossato nell’87/88 (da 18enne in prestito dal Cagliari) da un gigante come Gianluca Festa, nominato presidente onorario della Fersulcis. «È per me doveroso spendermi per i giovani e per questi colori gloriosi, ma avrò un ruolo puramente figurativo dato che attendo una chiamata per allenare in una serie A all’estero. Sirene sarde? Avrei accettato solo il mio Cagliari».