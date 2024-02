«La ferrovia è la nostra priorità» 

Dare continuità all’azione amministrativa avviata nel 2019. La lista della Lega Salvini Premier rompe gli indugi dal cuore di Nuoro. E svela i suoi sei candidati e le sue intenzioni, in vista delle regionali del prossimo 25 febbraio. «Occorre puntare con decisione sulla Lega perché è l’unico partito che ha investito con convinzione su questa provincia, nominando un assessore di Nuoro», ha detto ieri mattina Andrea Crippa, vice segretario nazionale del Carroccio, nonché parlamentare: «Negli ultimi cinque anni l’unico assessore di questo territorio è stato Pierluigi Saiu, che tra l’altro ha portato qui grossi investimenti e risorse, come mai era accaduto in precedenza». Uno slogan che ricorre: «Siamo un partito di poche parole ma di molti fatti». Così Andrea Crippa, uomo di punta del Carroccio e braccio destro del ministro Salvini, durante la presentazione dei sei candidati, nella nuova sede del corso Garibaldi. Pierluigi Saiu, Salvatora Podda, Alessandra Bonu, Anna Lisa Cui, Emilio Zola e Francesco Pirari: ecco la lista della Lega. «Nuoro spesso è stata una provincia dimenticata, per noi invece deve diventare un fiore all’occhiello», ha puntualizzato Crippa: «Infrastrutture, diritto alla mobilità, servizi. Sono queste le nostre priorità, ferrovia in testa».

