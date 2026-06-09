La Ferrini volta pagina e mette le basi per il rilancio 

La retrocessione della stagione appena conclusa è una ferita ancora aperta in casa Ferrini, ma l’obiettivo per il 2026-2027 è già chiaro: ritrovare l’Eccellenza persa dopo 11 campionati consecutivi, molti dei quali da protagonista. Per farlo, la società è già ripartita e ha cominciato a definire il nuovo assetto, che vedrà sempre Nicola Manunza come allenatore.

«Stiamo cercando di riorganizzarci, mantenendo parte del gruppo dell’ultimo anno e inserendo, oltre ai nuovi acquisti, alcuni dei nostri giovani», anticipa Pietro Caddeo, responsabile della sezione calcio. «La retrocessione è arrivata perché in Eccellenza l’asticella si è alzata molto, poi per noi gli infortuni di Argiolas e Podda sono stati devastanti: abbiamo perso gran parte dei gol. Puntiamo a creare un gruppo coeso che possa dare continuità, per non dover rifare la squadra ogni anno».

Le novità

Per quanto riguarda la rosa, il primo innesto è un volto più che conosciuto: Alberto Usai. Il centrocampista classe ‘89, cresciuto nelle giovanili del Cagliari dove è stato anche capitano della Primavera, è reduce da una stagione al Selargius. Per lui sarà la terza esperienza alla Ferrini, dopo quelle dal 2018 al 2024 e – dopo una breve parentesi all’Uta – da gennaio a maggio 2025.

Un altro passo avanti è sul campo: a giorni inizieranno i lavori per la sostituzione del terreno di gioco, ormai usurato, con un sintetico di ultima generazione che dovrebbe essere pronto per l’inizio della preparazione ad agosto. «L’obiettivo è fare un campionato da protagonisti: la voglia di riconquistare subito l’Eccellenza c’è, poi sarà il campo a dirlo», conclude Caddeo.

Allievi in semifinale

In una stagione sfortunata per la prima squadra, la Ferrini ha comunque ottenuto un grande risultato con gli Allievi Under-17: sono qualificati alle semifinali nazionali. La squadra guidata da Claudio Cordeddu giocherà questa domenica in casa coi friulani del Cjarlins Muzane, poi affronterà il 21 giugno il Piacenza in trasferta (entrambe le gare alle 16). La prima classificata sfiderà la vincente dell’altro girone in finale il 28 giugno. (r. sp.)

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