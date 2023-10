La Ferrini spreca tutto 

Tharros 2

Ferrini 2

Tharros (4-3-1-2) : G. Mereu, Fa. Boi (34’ st Fresu), A. Mereu, Perilli (16’ st Tetteh), Panza, Facelli, Ma. Carboni (24’ st Lonis), Arnaudo, Calaresu, La Valle (24’ st Atzori), A. Sanna (36’ st Piras). In panchina Cabasino, Spiga, Enna, Foddis. Allenatore Lai.

Ferrini (4-3-1-2) : Manis, Cogoni, Fe. Boi, Bonu, Rostand, Cogoni, Mi. Carboni, Usai (36’ st Aresu), Mele (24’ st Sedda), Podda, Galloni (21’ st Figos). In panchina Balbina, Mudu, Anedda, Pusceddu, Corona, Murgia. Allenatore Pinna.

Arbitro : Sanna di Sassari.

Reti : 39’ pt Fe. Boi. 43’ pt Mi. Carboni, 5’ st e 26’ st Calaresu.

Note : ammoniti Panza, Ma. Carboni, Cogoni, Podda. Recupero 2’ pt - 4’ st. Spettatori 250.

Oristano. Trascinata da uno strepitoso Simone Calaresu la Tharros pareggia in rimonta contro la Ferrini Cagliari per 2 a 2. Il pubblico presente ha assistito a una bella partita tra due squadre che hanno cercato in più occasioni la via della rete. I padroni di casa hanno mostrato di avere carattere contro un’avversaria di alto livello, con una grande reazione dopo lo 0 a 2 dei primi 45’. I cagliaritani, dal canto loro, hanno offerto una prestazione all’altezza della posizione di alta classifica occupata attualmente.

In avvio un’occasione per parte. All’8’ Sanna e Calaresu non riescono a superare il muro difensivo ospite (parata di Manis e respinta di Rostand), mentre all’11’ Podda a tu per tu con Gabriele Mereu si fa ipnotizzare dal portiere di casa. È un botta e risposta continuo (prima Scioni e poi ancora Sanna impegnano Mereu e Manis) prima del vantaggio della Ferrini che arriva al 39’: sugli sviluppi di un corner da sinistra, cross di Bonu per Federico Boi che insacca di testa. Al 43’ il raddoppio di Carboni con un potente destro su servizio di Mele. La Tharros potrebbe accorciare ma Sanna su rigore coglie il palo alla sinistra di Manis. Nella ripresa inizia lo show di Calaresu. Al 5’ fa partire una “sassata” da 25 metri che si infila sotto la traversa per l’1 a 2. Al 26’, invece, su assist di Atzori si avventa sul primo palo e di testa tocca in rete mettendo fuori causa Manis. Finale sempre ad alto ritmo, ma il risultato non cambia fino al 90’.

