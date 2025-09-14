La Ferrini s’inceppa subito 

Ferrini 0

Nuorese 2

Ferrini (4-3-3) : Arrus; Simongini (43’ st Fanni), Boi, Mudu, Mat. Manca (17’ st Zedda); Piras, Corda, Melis (33’ st Rinino); M. Argiolas, Podda (17’ st Lecca), Vinci. In panchina Celli, Vitale, Corona, Capitta, Locci. Allenatore Manunza.

Nuorese (4-3-3) : Mascia; Aru, Barracca (36’ st Filia), Dessolis, Puddu; Tanda (22’ st Cossu), Cadau, Carraro; Caggiu (43’ st A. Argiolas), Mas. Manca (36’ st Piredda), Cocco (31’ st Pitirra). In panchina Ruggiu, Demurtas, Catte, Floris. Allenatore Bonomi.

Arbitro : Mattu di Oristano.

Reti : nel primo tempo 15’ Mas. Manca, 34’ Cocco (r).

Note : ammoniti Vinci, Caggiu, Aru. Recupero 2’ pt-8’ st.

Esordio vincente per la Nuorese. Dopo aver fatto bene in coppa, superando il Tortolì, i verdazzurri si ripetono anche sul campo della Ferrini: 0-2 coi gol entrambi nel primo tempo in favore della squadra di Claudio Bonomi. Sconfitti i cagliaritani di Nicola Manunza, che avevano cominciato bene battendo il Sant’Elena ma non sono riusciti a dare continuità in campionato.

La cronaca

Il gran caldo si fa sentire e non ci sono tante occasioni in avvio. Per vederne una bisogna aspettare il 15’ ed è il vantaggio: cross di Cocco a centro area e bel colpo di testa di Massimiliano Manca, che batte Arrus e porta avanti la Nuorese. Cerca la reazione la Ferrini, ha una buona palla gol con un tre contro uno dove Melis serve Piras che controlla e calcia trovando l’opposizione di un avversario. Su cambio gioco per Caggiu il pallone calciato da quest’ultimo è deviato col braccio da Matteo Manca: rigore. Dal dischetto il capitano verdazzurro Fabio Cocco spiazza Arrus e firma lo 0-2 al 34’. Prima dell’intervallo cross di Piras e Matteo Manca al volo va vicino a dimezzare lo svantaggio. Nella ripresa la Nuorese potrebbe trovare il tris, ma Arrus nega il terzo gol a Caggiu opponendosi nell’uno contro uno. Dopo un gol annullato a Lecca per fuorigioco, il giovane centravanti, subentrato a Podda, ha due chance per riaprire il discorso: nella prima conclude fuori di poco, nella seconda di testa da dentro l’area piccola alza troppo la deviazione. All’inizio degli otto minuti di recupero, diagonale di Fanni e bella parata di Mascia a blindare lo 0-2.

Le reazioni

«Partita equilibrata, purtroppo nata male prendendo gol su situazioni che avevamo preparato», il commento di Manunza. «Abbiamo cercato una reazione, ma non siamo riusciti a riaprirla: brava la Nuorese a chiudere gli spazi e giocare in ripartenza. Ci teniamo la reazione, ma possiamo fare di più». Dall’altra parte grande soddisfazione per il capitano e bandiera Fabio Cocco, tredicesima stagione con la Nuorese: «Era l’esordio sperato e per cui abbiamo lavorato in settimana. Siamo riusciti a mettere la ,partita sui binari giusti e gestire nella ripresa». Ora i verdazzurri sperano di risolvere i problemi che impediscono di giocare al Frogheri: «Speriamo di poter tornare nel nostro campo, ne abbiamo bisogno».

