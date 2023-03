La Ferrini s’inceppa, l’Amsicora parte bene  

L’Amsicora parte con una vittoria sul Bonomi, la Ferrini si fa rimontare dalla Tevere il vantaggio di due reti e perde 3-2. La prima giornata della serie A èlite di hockey su prato maschile regala così le prime emozioni nei due campi cagliaritani. L’Amsicora ha battuto il Bonomi 4-3, grazie a una partenza sprint con le reti di Giuliani e Giustini. I lombardi rimontano e pareggiano, prima del riposo ancora Giustini trasforma un corto. Nuovo pari del Bonomi, e rete della vittoria di Tisera che risolve una mischia al termine di un infinito batti e ribatti.

Anche la Ferrini parte forte e mette alle corde la Tevere. Edris sblocca su corto, nella seconda frazione raddoppia Fois. Ma appena la squadra romana spinge sull’acceleratore, complice qualche errore, ne fa due in pochi minuti. Nel terzo tempo arriva anche il vantaggio della Tevere. Sarà la rete decisiva. La Ferrini ha le occasioni per pareggiare, ma due corti non hanno successo.

RIPRODUZIONE RISERVATA