La Ferrini si gode il ritorno sul suo campo 

La Ferrini è finalmente tornata a casa. Dopo i lavori più lunghi del previsto, il nuovo sintetico del “Polese” è stato consegnato alla società e la squadra ha potuto riabbracciare il proprio campo. Un ritorno atteso, soprattutto dopo che la prima uscita casalinga della stagione, il match di Coppa Italia contro il Cus Cagliari, era stata giocata a Mulinu Becciu. L’inaugurazione del nuovo manto è arrivata nel modo migliore: il 2-1 sul Vecchio Borgo Sant’Elia di domenica scorsa, risultato che conferma l’ottimo avvio dei blucerchiati.

Il responsabile della sezione calcio, Pietro Caddeo, esprime tutta la soddisfazione per il ritorno “a casa”: «Siamo felicissimi, nonostante ci sia stato un mese e mezzo di ritardo nella consegna dei lavori», afferma. «In questo periodo sono stati bravi tutti i ragazzi a sacrificarsi, sia della prima squadra che del settore giovanile, allenandosi sia nel campo di calcio a 8, sempre alla Ferrini, sia andando a fare degli allenamenti fuori».

L’allenatore Nicola Manunza guarda invece all’aspetto tecnico e alla risposta della squadra in questo avvio: «La fame è tanta ed è l’atteggiamento giusto. Il campionato è molto difficile e ci sono avversari forti, sarà dura tenere questo passo ma siamo soddisfatti». Sabato alle 16, i blucerchiati saranno impegnati in trasferta contro l’Arborea al “Neri”: scontro al vertice del Girone A di Promozione, fra due delle quattro a punteggio pieno. La Ferrini riparte quindi dal suo terreno, nelle condizioni migliori per affrontare la stagione che la attende.

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