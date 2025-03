La Ferrini si gioca tutto 

Quella che comincia oggi è una settimana potenzialmente decisiva per la corsa salvezza della Ferrini, terzultima in classifica: dopo aver perso 5-0 sabato a Budoni, contro la capolista dell’Eccellenza, domenica prossima c'è lo scontro diretto casalingo col Barisardo nella sestultima giornata.

Momento decisivo

Gli ogliastrini sono al momento a +1, a pari punti con l'Alghero, e dopodomani alle 16 dovranno giocare il secondo tempo della partita col Monastir, sospesa 15 giorni fa sullo 0-0 all’intervallo. Ma per i cagliaritani, a prescindere dal recupero della diretta concorrente, l’obiettivo immediato è tornare a fare risultati e lasciare quota 23: la classifica rispetto a gennaio si è un po' risistemata, lasciando la zona retrocessione diretta (ora distante 5 punti, con Li Punti a 18 e Ghilarza ultimo a 16 in grossa difficoltà), ma a oggi la squadra allenata da Pier Paolo Mura giocherebbe i playout. E l'obiettivo, più volte dichiarato anche nel periodo più difficile del campionato, è sempre stato mantenere la categoria senza passare dagli spareggi.

Difficoltà da risolvere

Oggi ripresa degli allenamenti. Da un mese non è a disposizione l’attaccante Lorenzo Camba, tornato a novembre e che rischia di aver finito anzitempo la stagione per infortunio. Sabato a Budoni, sempre per un problema fisico, non c'era il difensore Federico Boi, uno dei referenti nel pacchetto arretrato. Nelle ultime due giornate, la Ferrini ha subito 9 gol (5 dalla capolista, 4 dal Villasimius in casa) a fronte dell’unico segnato da Gianluca Podda su rigore. L’attaccante è il miglior marcatore della squadra con 5 reti, seguito a 4 da Roberto Piroddi che ha firmato l'ultima vittoria nello 0-1 di Iglesias del 16 febbraio. All’andata, a Lanusei, il Barisardo vinse 1-0: per la Ferrini prendersi una rivincita e rendergli il successo vorrebbe dire fare un gran passo avanti per rincorrere la salvezza diretta.

