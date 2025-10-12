La Ferrini si ferma in casa dell’Ilva 

Ilvamaddalena 1

Ferrini Cagliari 0

Ilvamaddalena (4-3-3): Manis; Maisto, Bonu, Esposito, Zaharia (22’ st Aversano); Bert (5’ st Serra), Vrdoljak, Scandellari (30’ st Galvani); Alvarez, De Cenco (36’ st Mondino), Bulla (9’ st Vitelli). In panchina Verardi, Canu, Munua, Pulci. Allenatore Acciaro.

Ferrini Cagliari (3-5-2) : Arrus; Boi, Vitale (26’ st Podda), Corona; Simongini, Melis, Corda (33’ st Rinino), Piras (44’ st Pedro), Zedda; Vinci (45’ st Lecca), Argiolas. In panchina Celli, Manca, Mudu, Fanni, Capitta. Allenatore Manunza.

Arbitro: Masu Ruela di Olbia.

Rete: nel primo tempo 30’ De Cenco.

Note: ammoniti Galvani, Piras, Argiolas. Recupero 1 pt 4 st.

La Maddalena. I padroni di casa tornano alla vittoria dopo la debacle di Iglesias con un gol di De Cenco nella prima frazione, questa vittoria rilancia gli isolani verso le prime posizioni, per i cagliaritani arriva invece lo stop dopo la bella vittoria contro l’Uri di domenica scorsa.

La gara è equilibrata sin dalle prime battute, nel primo tempo ci provano i locali con una conclusione di De Cenco debole che Arrus blocca senza problemi, poco dopo è il turno di Scandellari che ben servito sulla destra colpisce col destro schiacciando troppo il pallone che termina al lato.

A segno

È il preludio alla rete del vantaggio che arriva al trentesimo con una super azione solista di Alvarez: salta due uomini sulla destra e dalla linea di fondo serve De Cenco che deposita a porta vuota. Poco prima dell’intervallo un sinistro dal limite di Scandellari termina di un soffio alto sopra la traversa. Nella ripresa il ritmo non rimane elevato come nella prima frazione, sono i maddalenini a tentare la rete della tranquillità con un colpo di testa di De Cenco ma la sua conclusione viene controllata da Arrus. Gli ospiti tentano la reazione con un bel tiro a giro di Vinci che viene deviato da un difensore in angolo. A metà ripresa i ragazzi di Acciaro provano a sfruttare un corner con una girata del neo entrato Aversano, intercettata da un difensore. Sulla ribattuta è bravo De Cenco a staccare più in alto di tutti ma l’estremo difensore ospite riesce a bloccare senza troppi problemi.

Gli inserimenti

Mister Manunza effettua qualche cambio tentando di rendere più offensiva la squadra, inserendo l’attaccante Podda e passando al 4-3-3, l’occasione migliore per i cagliaritani arriva verso il finale di gara, un bel traversone messo in area viene spizzato da Piras di testa con il pallone che viene messo in angolo con un colpo di reni di Manis. La gara non regala più grosse emozioni tranne l’espulsione a mister Acciaro per essere uscito fuori dall’area tecnica troppe volte, e si va quindi al fischio finale con la porta che torna inviolata per Manis e soci.

Per i cagliaritani neanche il tempo di leccarsi le ferite che subito arriva l’impegno infrasettimanale di Coppa Italia con l’Iglesias sconfitto a Nuoro, con l’occasione di riscattarsi immediatamente. Per gli isolani invece ci sarà lo scontro domenica con i sassaresi dell’Atletico Uri, una sfida tra due compagini retrocesse dallo scorso campionato nazionale dilettanti, che ha sempre regalato sfide impegnative e ad alto tasso agonistico.

RIPRODUZIONE RISERVATA