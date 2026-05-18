VaiOnline
Eccellenza.
19 maggio 2026 alle 00:36

«La Ferrini sarà protagonista» 

Dopo la retrocessione il tecnico Manunza pensa al futuro 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Messa in archivio una stagione complicata, culminata con l’amara retrocessione in Promozione, la Ferrini Cagliari ha deciso di ripartire nel segno della continuità confermando in panchina Nicola Manunza, scelta che rappresenta il primo passo verso il rilancio e la volontà di tornare subito protagonista.

La decisione

«Manunza ha sempre dimostrato un forte senso di appartenenza alla Ferrini e tra le parti c’è sempre stato un ottimo rapporto. Siamo molto soddisfatti della scelta», sottolinea Pietro Caddeo, responsabile della sezione calcio del club.Chiara anche la volontà dell’allenatore di proseguire il proprio percorso in rossoblù. «Sono molto contento di restare», afferma, «sento in me la voglia e il dovere di lavorare per riportare la squadra in Eccellenza e ripagare la fiducia della società, che non è mai mancata nemmeno nei momenti più difficili».

L’obiettivo è ben definito: riportare la squadra nel massimo campionato regionale. «Vogliamo essere protagonisti nel prossimo campionato, pur sapendo che la Promozione è una categoria molto difficile», aggiunge Caddeo.

La società

La scelta della continuità è stata condivisa fin da subito dalla società, convinta che il lavoro svolto nella passata stagione, nonostante le difficoltà e il risultato finale, abbia comunque posto basi importanti sotto il profilo umano e tecnico. La conoscenza dell’ambiente e del gruppo rappresenta uno degli aspetti su cui la Ferrini punta maggiormente per affrontare al meglio il nuovo anno sportivo.

La rosa

I programmi prevedono la conferma di buona parte della rosa, con particolare attenzione ai giocatori più esperti. Il senso di appartenenza resterà un valore centrale nel progetto rossoblù. «L’importante è che i ragazzi sentano, come me, la voglia di riscattare la stagione appena conclusa», sottolinea Manunza.

Accanto alla vecchia guardia verranno inseriti diversi giovani di prospettiva provenienti dal vivaio, da sempre uno dei punti di forza della società cagliaritana. Un aspetto che entusiasma lo stesso tecnico: «Il loro inserimento è importantissimo e, con l’aiuto dei giocatori più esperti, possono dimostrare tutto il loro potenziale». La nuova Ferrini è chiamata a trasformare la delusione della retrocessione nella spinta per tornare subito protagonista.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Pesanti disagi nel Nord Sardegna anche per i collegamenti con la Corsica

Da La Maddalena a Palau,  il viaggio diventa un incubo

Traghetti al completo, anche i residenti restano a terra A causa dello sciopero stop al treno Chilivani-Olbia 
Andrea Busia
Regione

«Manovra, troppi interventi superflui»

Il centrodestra: chiederemo di tagliarli, c’è poco per lo sviluppo della Sardegna 
Contu (Fimmg): «A rischio il rapporto fiduciario con il paziente e in Sardegna si perderanno servizi nelle aree interne»

Case di comunità, i medici di base contro la riforma

Mobilitazione nazionale e sciopero: nel mirino gli orari da rispettare 
Cristina Cossu
L’altro centro.

Ittiri, la lotta è contro il quorum

Caterina Fiori
Il terrore a Modena

«Via la cittadinanza» Il raid di El Koudri spacca il centrodestra

Il 31enne: pensavo che sarei morto Il Viminale studia l’encomio per gli eroi 