«La Ferrini sarà protagonista» 

Messa in archivio una stagione complicata, culminata con l’amara retrocessione in Promozione, la Ferrini Cagliari ha deciso di ripartire nel segno della continuità confermando in panchina Nicola Manunza, scelta che rappresenta il primo passo verso il rilancio e la volontà di tornare subito protagonista.

La decisione

«Manunza ha sempre dimostrato un forte senso di appartenenza alla Ferrini e tra le parti c’è sempre stato un ottimo rapporto. Siamo molto soddisfatti della scelta», sottolinea Pietro Caddeo, responsabile della sezione calcio del club.Chiara anche la volontà dell’allenatore di proseguire il proprio percorso in rossoblù. «Sono molto contento di restare», afferma, «sento in me la voglia e il dovere di lavorare per riportare la squadra in Eccellenza e ripagare la fiducia della società, che non è mai mancata nemmeno nei momenti più difficili».

L’obiettivo è ben definito: riportare la squadra nel massimo campionato regionale. «Vogliamo essere protagonisti nel prossimo campionato, pur sapendo che la Promozione è una categoria molto difficile», aggiunge Caddeo.

La società

La scelta della continuità è stata condivisa fin da subito dalla società, convinta che il lavoro svolto nella passata stagione, nonostante le difficoltà e il risultato finale, abbia comunque posto basi importanti sotto il profilo umano e tecnico. La conoscenza dell’ambiente e del gruppo rappresenta uno degli aspetti su cui la Ferrini punta maggiormente per affrontare al meglio il nuovo anno sportivo.

La rosa

I programmi prevedono la conferma di buona parte della rosa, con particolare attenzione ai giocatori più esperti. Il senso di appartenenza resterà un valore centrale nel progetto rossoblù. «L’importante è che i ragazzi sentano, come me, la voglia di riscattare la stagione appena conclusa», sottolinea Manunza.

Accanto alla vecchia guardia verranno inseriti diversi giovani di prospettiva provenienti dal vivaio, da sempre uno dei punti di forza della società cagliaritana. Un aspetto che entusiasma lo stesso tecnico: «Il loro inserimento è importantissimo e, con l’aiuto dei giocatori più esperti, possono dimostrare tutto il loro potenziale». La nuova Ferrini è chiamata a trasformare la delusione della retrocessione nella spinta per tornare subito protagonista.

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