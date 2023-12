La Ferrini rilassata ne segna tre al Bosa 

Ferrini 3

Bosa 1

Ferrini (4-3-1-2) : Manis, Anedda, Bonu, Boi, Mudu, Aresu, Usai (49’ st M. Carta), Carboni (6’ pt Sedda), Scioni, Serrau (43’ st Mele), Murgia. In panchina F. Murtas, Cogotti, Putzolu, Olla, Pusceddu, Figos. Allenatore Pinna.

Bosa (3-5-2) : Idrissi, Pischedda, Onganía, Pes (40’ pt Ciriblan), Maganuco (22’ st Avellino), Unali. R. Carboni (4’ st Pinna), Ruggiu (48’ st S. Carta), Di Angelo, Fortunato (43’ st Mura), Sagitov. In panchina G. Murtas, Marras, Mattiello, Solinas. Allenatore S. Carboni.

Arbitro : Virgili di Olbia.

Reti : nel primo tempo 6’, 17’ Scioni, 14’ Usai, 26’ Sagitov (r).

Note : ammoniti Idrissi, Mura, Scioni, Boi, Pinna. Recupero 1’ pt, 4’ st.

Pur con tantissimi indisponibili, ai quali si è aggiunto Carboni infortunatosi dopo pochi minuti, la Ferrini liquida la pratica Bosa in 17 minuti ed è seconda in attesa del Tempio.

Al 6’ sblocca Scioni, che sfrutta lo scontro fra due avversari e, davanti a Idrissi, lo batte al secondo tentativo. Raddoppia Usai al 14’: splendida punizione all’incrocio da venticinque metri, solo toccata dal portiere ospite. Tre minuti dopo tiro di Aresu respinto, rimpallo a favorire Scioni e doppietta personale, con la Ferrini che dilaga. Il Bosa accorcia al 26’, rigore per fallo di mano in area e trasforma Sagitov: nono gol in campionato. Nella ripresa, condizionata dal campo pesante per la pioggia, il Bosa ci prova, ma si ferma a un colpo di testa a lato di Pes da due passi e un salvataggio di Aresu su tiro a botta sicura di Di Angelo.