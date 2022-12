La Ferrini piega la capolista 

Ferrini 3

Budoni 2

Ferrini (4-4-2) : Manis; Cogoni, Bonu, Piselli, Mudu; Cuccu (33’ st Rostand), Sigismondo (16’ st Usai), D’Agostino, Pisano (42’ st Atzei); Podda (20’ st Aresu), Camba. In panchina Daga, Mele, Murgia, Figos, M. Argiolas. Allenatore Pinna (squalificato).

Budoni (3-4-2-1) : Faustico; Satta, Farris, Raimo; Assoumani, Steri (21’ st F. Tissone), Scioni, Santoro; Lancioni (14’ st Meloni), Spano (43’ st Ndiaye); Villa. In panchina Riccio, Diaw, Cricchio, Zullo, Domínguez. Allenatore Cerbone.

Arbitro : C. Pili di Cagliari.

Reti: nel primo tempo 2’ Satta, 17’ Pisano, nella ripresa 40’ Camba, 49’ Meloni.

Note : ammoniti Figos (dalla panchina), Usai. Recupero 1’ pt-4’ st.

Cagliari. Con una gran prestazione la Ferrini fa cadere la capolista Budoni e trova la sua seconda vittoria di fila. I cagliaritani reagiscono al gol a freddo e ottengono un successo di prestigio per confermarsi dopo il turno di riposo. I galluresi perdono la vetta della classifica, ora solo del Latte Dolce.

Gol in avvio

Sessantaquattro secondi e la partita è già sbloccata: angolo da destra e bel colpo di testa di Satta che non lascia scampo a Manis, al suo esordio con la Ferrini (nonché ex, aveva iniziato la stagione proprio al Budoni). Nei primi dieci minuti gli ospiti spingono con forza, al 10’ Lancioni si gira al limite e contrastato manda alto col sinistro. Poi la Ferrini reagisce: Podda prima colpisce una traversa ma in fuorigioco, poi al 14’ su gran cross di Cuccu va in spaccata e non ci arriva di un soffio. L’appuntamento con l’1-1 è solo rimandato di tre minuti, al 17’ Atzei mette in mezzo da destra, Podda non ci arriva ma dietro di lui c’è il classe 2005 Pisano che con una bella conclusione trova il suo primo gol in carriera.

Sorpasso completato

Al 7’ della ripresa la Ferrini trova il definitivo vantaggio: corner con spizzata di Cogoni, D’Agostino manda sulla traversa e Podda è il più rapido a intervenire per firmare il 2-1. Il Budoni prova a rialzarsi e inserisce due big come Meloni e l’ex Atalanta, Sampdoria e Udinese Tissone, ma i cagliaritani sono sempre attenti a chiudere ogni varco. L’unica volta che il Budoni riesce a raccogliere in area, con Meloni al 30’, è in fuorigioco ma comunque aveva mandato a lato.

Il finale

A cinque minuti dal 90’ il 3-1 è un lancio che Farris non riesce a controllare, Camba in pallonetto salta Faustico e di testa segna a porta vuota. Solo nel quarto minuto di recupero il Budoni accorcia, con cross da sinistra e deviazione di Meloni, ma non c’è più tempo e finisce subito dopo.

