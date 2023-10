La Ferrini piega il Barisardo 

Ferrini 1

Barisardo 0

Ferrini (4-3-1-2) : Manis; Cogoni, Bonu, Boi, Rostand; Aresu, Carboni, Scioni; Mele (20’ st Sedda); Galloni (25’ st Figos), Podda (30’ st Usai). In panchina Murtas, Corona, Carta, Mudu, Boscu, Putzolu. Allenatore Pinna.

Barisardo (4-2-3-1) : Daga; Loi (32’ st El Khattabi), Tiesse, Petit, Fredrich; Camara, Sakho; Castaldi, Mikidadi, Beugre; Bitep. In panchina Doumbouya, Bitega, Aimi, Cucca, Lorenzoni, Donchovski, Murgia, Muggianu. Allenatore Bonomi.

Arbitro : Patti di Palermo.

Reti : nel primo tempo 35’ Galloni.

Note : ammoniti Camara, Tiesse, Manis, Boi, Scioni, Figos, Bitep. Recupero 5’ pt-4’ st.

La Ferrini è seconda e tiene il passo dell’Ilva: riparte da come aveva lasciato prima del turno di riposo, vincendo in casa. Percorso netto sul proprio campo per i cagliaritani, quattro successi su altrettante partite interne pareggiando le due trasferte. La squadra di Sebastiano Pinna sale così al secondo posto imponendo la sconfitta di misura al Barisardo, che aveva ottenuto sette punti nelle prime tre giornate ma ha poi perso le successive quattro.

Il gol partita

Primo tempo a senso unico lato Ferrini. Al 13’ Rostand, fra i migliori, va via a sinistra e dopo aver saltato un avversario si accentra concludendo sull’esterno della rete. Aresu al 20’ mette dentro da sinistra per Galloni, si salva Daga con l’aiuto di un difensore. Uno schema su punizione fra Scioni e Bonu manda al tiro il primo alla mezz’ora, il suo rasoterra è deviato. Gran discesa di Mele al 34’, dribbling su Petit che però è determinante a salvare sulla conclusione a botta sicura. Il gol è nell’aria e la Ferrini lo trova un minuto dopo: cross a spiovere di Rostand che sorprende l’ex Daga, palla sul palo e carambola nell’area piccola dove il tocco vincente è di Galloni. L’attaccante ex Arbus si sblocca: primo centro con la Ferrini. Potrebbe pure raddoppiare al 43’, di testa manda a lato di poco, e nel recupero quando un suo tiro è ribattuto e subentra Scioni che chiama Daga alla parata.

La gestione

Nella ripresa la Ferrini tiene bene il campo, pur non riuscendo a trovare il raddoppio. All’8’ lancio per Scioni che sfrutta un’incertezza di Daga, ma Petit salva a porta vuota quasi sulla linea. Ancora Scioni al 13’, sulla sua conclusione Daga si oppone in corner. Il Barisardo si fa notare di fatto per la prima volta al 22’, cross lungo di Tiesse per il gran tiro al volo di Fredrich di un soffio a lato alla sinistra di Manis. A otto minuti dal 90’ Daga svirgola un rinvio e Figos per poco non ne approfitta, un minuto dopo ci prova Carboni da centrocampo con un tiro alto di poco. L’ultima chance per il Barisardo vede una parata di Manis a terra su sinistro di Beugre.

