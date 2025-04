La Ferrini non vuole sorprese 

Tutto in 90 minuti. È l’obiettivo della Ferrini, che punta a chiudere il discorso salvezza domenica pomeriggio nello scontro diretto a Carbonia, per evitare di prolungare ulteriormente la stagione coi playout. Allo Zoboli sarà una sorta di spareggio anticipato: si affrontano due delle quattro squadre appaiate nella clamorosa mischia a 32 punti, con anche Barisardo (che ospita a Lanusei il Budoni già promosso) e San Teodoro (derby gallurese in casa col Calangianus ormai tranquillo). Con in più l’Alghero terzultimo a -1, atteso dalla trasferta di Monastir. Considerati gli impegni delle avversarie, i cagliaritani sanno di avere la certezza di mantenere l’Eccellenza solo con la vittoria: le (tantissime) combinazioni danno possibilità di salvezza anche in caso di pareggio o addirittura di sconfitta (dovrebbero perdere anche Barisardo e San Teodoro, con l’Alghero non vincente), ma obbligherebbero a calcoli (impossibili da fare in campo) e soprattutto non permetterebbero di essere padroni del proprio destino. Al termine di un campionato molto complicato, in cui è stata necessaria una gran risalita dall’ultimo posto a gennaio.

La stagione

Il decimo campionato consecutivo di Eccellenza per la Ferrini, dopo aver conquistato i playoff in due delle scorse tre stagioni, era iniziato da dove si era concluso il precedente: trasferta con l’Ossese, avversario un anno fa in semifinale playoff. Nell’occasione una sconfitta per 3-2, seguita dalla successiva vittoria sul San Teodoro (2-0). Quindi una serie di risultati altalenanti fino alla clamorosa decisione di Sebastiano Pinna di dimettersi, all’indomani della sconfitta del 3 novembre a Villasimius. Con Bebo Antinori, in un periodo con tante assenze e la partenza a dicembre di Sandro Scioni al Budoni (che ha seguito quella di Marco Manis a fine ottobre all’Ilva), la Ferrini ha collezionato appena quattro punti in nove giornate e con due soli gol segnati. Antinori si è dimesso il 13 gennaio, dopo aver perso 2-1 a San Teodoro, e la società ha promosso Pier Paolo Mura che era il vice dei precedenti due tecnici. Le tre vittorie iniziali con lui in panchina hanno rilanciato la squadra, che aveva ereditato ultima, e lasciato la zona playout: la sconfitta di domenica col Monastir vice capolista ha impedito di chiudere il discorso salvezza in anticipo. Ora c’è il Carbonia, che all’andata vinse 0-2: per la Ferrini, domenica, quanto successo finora conterà relativamente, perché dovrà essere il campo a dare la salvezza.

