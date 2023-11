La Ferrini non sfonda 

Sant’Elena 0

Ferrini 0

Sant’Elena (4-3-3 ): Fortuna; Delogu, Vignati, L. Pinna, Ibba; Pilleri (33’ st Atzei), Fadda, Minerba (44’ st Anedda); Piroddi (20’ st Curreli), Porru, Floris. In panchina Ghimici, Pedoni, Ezeadi, Mura, Onnis, Pibiri. Allenatore Piras.

Ferrini (4-3-1-2) : Manis; Cogoni, Bonu, Carboni, Mudu (27’ st Sedda); Scioni, Aresu, Usai (11’ pt Murgia); Mele (31’ st M. Carta); Galloni, Figos. In panchina Murtas, Manca, Corona, Pusceddu, G. Carta, Olla. Allenatore S. Pinna.

Arbitro : Nieddu di Sassari.

Note : ammoniti Figos, Aresu, Piroddi, Porru, Floris; recupero 2’ pt-3’ st.

CAPOTERRA. Sant’Elena e Ferrini non sfondano, finisce 0-0 come nel match di Coppa Italia due mesi fa. Pur essendo in casa i quartesi, si è giocato al “Su Suergiu” di Capoterra, perché i biancoverdi non possono utilizzare il campo di Mulinu Becciu (dove avevano trovato ospitalità da un anno) in quanto non c’è l’agibilità della tribuna e le gare si dovrebbero disputatea porte chiuse. Anche per questo motivo, una ventina di sostenitori del Sant’Elena hanno esposto uno striscione chiedendo uno stadio per Quartu.

La Ferrini, già priva dello squalificato Boi e degli infortunati Podda e Rostand (tutti eredità del pareggio di mercoledì con l’Iglesias), perde dopo pochi minuti anche Usai per un problema muscolare, con Murgia al suo posto.

Primo tempo

Fadda su punizione al 12’ chiama Manis alla respinta coi pugni, qualche minuto dopo altra giocata da palla inattiva respinta fuori area e tentativo alto di Floris. Quest’ultimo poco dopo impegna Manis. Gli ospiti si fanno notare al 41’, con un cross a centro area per Figos anticipato dalla difesa del Sant’Elena.

Ripresa

In avvio (3’) la miglior occasione dei cagliaritani: Galloni in area serve all’indietro Carboni, che da ottima posizione non inquadra la porta. Immediata reazione biancoverde: cross dalla sinistra e colpo di testa di Floris fuori di poco. Poi Murgia ha la palla dello 0-1, ma calcia a lato. Piras mette dentro il veterano Samuele Curreli, preso venerdì dal Perdaxius e all’esordio col Sant’Elena: una chance al 29’ con bel movimento e destro a lato. Pochi minuti prima la Ferrini era stata costretta a un altro cambio per infortunio: Mudu, sostituito da Sedda. Alla mezz’ora bel cross di Michele Carta, appena entrato, per Figos che sfiora di testa a lato. Al 90’ sfiora lo 0-1 Scioni, punizione battuta in mezzo che diventa un tiro ed esce di poco.

