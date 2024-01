La ferrini non molla 

Ferrini 1

Villasimius 0

Ferrini (4-3-1-2) : Manis; Cogoni, Carboni, Boi, Mudu; Scioni, Usai, Aresu; Serrau (48’ st Sedda); Figos (19’ st Murgia), Porru. In panchina Murtas, Anedda, M. Manca, Corona, Alexandre, Carta, Putzolu. Allenatore Pinna.

Villasimius (4-2-3-1) : Arrus; Zedda, Mastino, Magnín, Loi; Rinino (29’ st Centeno), L. Melis; Kouadio (18’ st Mauro), A. Manca (18’ st Miranda), Kassama; Camba. In panchina González, Savage, Mancusi, Matta, Marci, Mattana. Allenatore Manunza.

Arbitro : Perenzoni di Rovereto.

Rete : 13’ st Figos.

Note : ammoniti Aresu, Camba, Usai, Scioni, Miranda, Mauro, Murgia. Recupero 2’ pt – 5’ st.

La Ferrini si riprende il secondo posto. Pur con tante assenze, fra cui capitan Bonu, i cagliaritani si impongono di misura sul Villasimius, tornando a -7 dall’Ilva complice il turno di riposo del Tempio, che era a pari punti ma ha una partita da recuperare. Gli ospiti interrompono una serie positiva di tre risultati utili di fila.

La partita

Primo tempo equilibrato e senza particolari occasioni per sbloccare lo 0-0. Le migliori le ha entrambe Scioni per la Ferrini, un bel pallonetto fuori di un nulla e un tentativo a un passo dal palo. A inizio ripresa, poco prima del gol che decide il match, Figos non riesce a deviare in rete di un soffio. È però proprio l’attaccante a colpire al 13’, su azione simile: gran cambio gioco di Carboni e palla sull’esterno per Scioni, che dal fondo sulla destra la mette in mezzo e di piede Figos infila Arrus per il gol che vale i tre punti. La reazione del Villasimius arriva a un quarto d’ora dalla fine, con una girata di testa sul secondo palo dell’ex Camba a seguito di un calcio d’angolo che esce di pochissimo. Poco dopo tentativo anche del subentrato Miranda, ma da posizione defilata non trova la porta.

