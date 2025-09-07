La Ferrini non fa sconti 

Sant’Elena 0

Ferrini 2

Sant’Elena (4-3-1-2) : G. Sanna, A. Sanna, Pitzalis, A. Secci (40’ st Delogu), Minerba Mancusi, Cuccu, E. Secci, Floris (14’ st A. Piras), Pilleri (34’ st Ghiani), D’Agostino (40’ st Corda). In panchina Pisu, Angiargia, Baldussi, Boi, Mura, Sanna Cocco. Allenatore Madau.

Ferrini (4-3-3) : Arrus, Manca (16’ st Zedda), Corda, Argiolas, Melis (29’ st Rinino), Podda (32’ st Lecca), Vinci (32’ st Pedro), Piras, Mudu, Simongini (40’ st Locci), Corona. In panchina Celli, Fanni, Capitta, Scalas Allenatore Manunza.

Arbitro : Truocchio di Sassari.

Reti : pt 8’ Piras; st 45’ Argiolas.

Settimo San Pietro. La Ferrini si impone sul Sant’Elena per 2-0 e, dopo aver vinto per 3-1 al "Polese” anche la gara d’andata, accede ai quarti di finale di Coppa Italia di Eccellenza. Al Sant’Elena serviva un’impresa, ma sul campo è apparsa abbastanza netta la differenza di valori tra le due squadre, con gli ospiti che hanno il difetto di sbagliare troppe palle gol che avrebbero reso il risultato più rotondo. Il Sant’Elena, dal canto suo, neopromosso in Eccellenza, è ancora un cantiere aperto che deve crescere e, sotto questo punto di vista, la guida del tecnico Madau è una garanzia.

La Ferrini parte decisa: già al 4’ Podda si rende pericoloso in diagonale, palla di poco a lato. È il preludio al primo gol che giunge all’8’: mischia in area e Piras è il più lesto di tutti ad agganciare la sfera per una girata che si insacca nell’angolo basso alla destra di Sanna. Il Sant’Elena accenna una reazione al 13’: esterno destro di D’Agostino, la difesa della Ferrini riesce ad opporsi e sventa la potenziale minaccia. Al 20’ ancora il Sant’Elena ma, ancora una volta, la retroguardia ospite è brava ad opporsi su una conclusione di Minerba. Sul finire del primo tempo, tra il 39’ e il 47’, Podda calcia ben 4 volte verso la porta ma, tra frenesia e difetti di mira, non riesce a trovare l’acuto vincente.

La ripresa si apre con una imperiosa volata di Matteo Argiolas al 5’: percorre novanta metri di fascia destra, mette in area ma Manca calcia sul fondo. Al 20’ ancora Ferrini pericolosa, sempre con Argiolas che esalta i riflessi di Sanna. Il Sant’Elena è volenteroso ma non riesce ad opporsi ed anzi, al 27’, Corda calcia una punizione che sorvola la barriera e si stampa sulla traversa. Infine, proprio al 90’, Rinino da sinistra vede l’accorrente Argiolas e gli serve un assist al bacio che taglia l’area consentendogli il più facile del gol, che fissa il risultato sullo 0-2.

